Santa Marinella, Dup 2027-2029: debito comunale superiore a 11 milioni

Santa Marinella, 13 novembre 2026 – Bilancio consolidato 2025 approvato, risultato d’esercizio positivo per quasi 1,85 milioni di euro e un indebitamento comunale superiore agli 11,5 milioni. Sono alcuni dei dati emersi dalla seduta del Consiglio comunale di Santa Marinella del 9 novembre, durante la quale sono stati approvati il bilancio consolidato e il Documento unico di programmazione (Dup) 2027-2029. Accanto ai risultati contabili, l’amministrazione guidata dal sindaco Alessio Manuelli segnala criticità legate ai progetti finanziati con il Pnrr e ad altri interventi pubblici, che potrebbero avere ripercussioni sui conti e sulla capacità di spesa del Comune nei prossimi anni.

Bilancio consolidato di Santa Marinella: tutti i numeri

Il bilancio consolidato comprende i risultati economici e patrimoniali del Comune e della società interamente partecipata SMS Santa Marinella Servizi.

Il documento registra un risultato d’esercizio di gruppo di 1.849.738 euro, un patrimonio netto consolidato di 46.800.498,98 euro e disponibilità liquide pari a 6.893.567,62 euro.

Per quanto riguarda la partecipata SMS, i dati evidenziano un utile d’esercizio di 67.400 euro e un patrimonio netto di 236.166 euro.

“Con l’approvazione del Bilancio Consolidato e del DUP compiamo un atto di chiarezza e responsabilità verso i cittadini”, dichiara il sindaco Alessio Manuelli. “I numeri del consolidato confermano la solidità patrimoniale dell’Ente e il buon lavoro svolto anche dalla nostra partecipata SMS, mentre sul fronte della programmazione scegliamo la linea della massima trasparenza”.

Il primo cittadino richiama però l’attenzione anche sulle difficoltà ancora aperte: “Non facciamo promesse irrealizzabili, ma guardiamo in faccia le criticità ereditate sui progetti PNRR e sui lavori finanziati per metterle in sicurezza, costruendo passi concreti e sostenibili per la crescita quotidiana della nostra città”.

Dup 2027-2029, debito comunale superiore a 11 milioni

Il secondo documento approvato dal Consiglio è il Dup 2027-2029, che definisce gli indirizzi strategici dell’amministrazione e contiene una prima programmazione economica per il prossimo triennio.

“Il DUP è diviso in due parti”, spiega il vicesindaco e assessore al Bilancio Sergio Bucciarelli. “Nella parte Strategica riprende sinteticamente le dichiarazioni programmatiche di mandato della nuova Amministrazione e nella parte operativa indica dati finanziari non definitivi che verranno compiutamente valutati nel Bilancio di Previsione 2027-2029 di prossima redazione”.

Tra le informazioni riportate figura il debito complessivo del Comune, pari a 11.546.313,03 euro. Il documento contiene inoltre la suddivisione della popolazione residente per fasce d’età e una prima valutazione dei programmi e delle missioni di spesa.

L’amministrazione ha annunciato che, insieme alla proposta del bilancio di previsione, presenterà una nota aggiuntiva al Dup. Il documento comprenderà il programma triennale dei lavori pubblici con il relativo elenco annuale, la programmazione degli acquisti di beni e servizi, il piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio comunale e quello relativo al fabbisogno di personale.

Progetti Pnrr, le criticità che potrebbero pesare sui conti

L’attenzione dell’amministrazione si concentra anche sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle altre opere sostenute con risorse regionali o di ulteriori enti.

Il Comune si è impegnato a presentare una rendicontazione puntuale della situazione, riconoscendo la presenza di criticità ancora irrisolte.