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Trasporti nel Lazio, dal 16 novembre cambiano orari e collegamenti: ecco dove
Astral annuncia modifiche al servizio di trasporto pubblico del Litorale Sud. Previsti adeguamenti per studenti e pendolari e una maggiore integrazione con i treni
Ardea, 13 novembre 2026 – Da lunedì 16 novembre 2026 cambiano orari e collegamenti del trasporto pubblico locale in quattro comuni del Lazio. Astral ha annunciato una serie di modifiche al programma di esercizio dell’Unità di Rete 10 (UdR 10) – Litorale Sud, che interesseranno Ardea, Pomezia, Cori e Roccasecca dei Volsci. Gli aggiornamenti, definiti dopo un confronto con le amministrazioni comunali, puntano a migliorare la regolarità delle corse e a favorire le coincidenze con i collegamenti ferroviari.
Autobus, cosa cambia dal 16 novembre
Le modifiche riguardano l’organizzazione del servizio e gli orari di alcune corse. Tra gli interventi annunciati da Astral figura il ripristino del precedente assetto dei collegamenti ad Ardea, insieme a una rimodulazione degli orari per agevolare l’interscambio tra autobus e treni.
Particolare attenzione è stata riservata anche alle fasce orarie scolastiche, per rispondere alle esigenze quotidiane degli studenti e dei pendolari.
Gli aggiornamenti coinvolgeranno anche Pomezia, Cori e Roccasecca dei Volsci. Il comunicato non specifica le singole linee interessate né le variazioni previste per ciascun comune, ma rimanda al portale ufficiale per consultare il programma aggiornato.
“Queste rimodulazioni nascono dall’ascolto costante del territorio e hanno come obiettivo prioritario quello di recepire concretamente le esigenze dell’utenza”, dichiara Giuseppe Simeone, amministratore unico di Astral Spa.
“Il ripristino del precedente assetto ad Ardea, così come il riallineamento degli orari alle coincidenze ferroviarie e l’attenzione alle fasce scolastiche, dimostrano la nostra volontà di offrire un servizio di trasporto pubblico locale sempre più puntuale, flessibile e aderente alle reali necessità quotidiane di studenti e pendolari”.
Nuovi orari Astral: dove consultarli
Per conoscere nel dettaglio le modifiche alle corse, gli orari di partenza e i percorsi aggiornati, gli utenti possono consultare il sito ufficiale udr10.astralspa.it.
È necessario selezionare la data del 16 novembre 2026, giorno di entrata in vigore del nuovo programma di esercizio.