Trasporti nel Lazio, dal 16 novembre cambiano orari e collegamenti: ecco dove

Ardea, 13 novembre 2026 – Da lunedì 16 novembre 2026 cambiano orari e collegamenti del trasporto pubblico locale in quattro comuni del Lazio. Astral ha annunciato una serie di modifiche al programma di esercizio dell’Unità di Rete 10 (UdR 10) – Litorale Sud, che interesseranno Ardea, Pomezia, Cori e Roccasecca dei Volsci. Gli aggiornamenti, definiti dopo un confronto con le amministrazioni comunali, puntano a migliorare la regolarità delle corse e a favorire le coincidenze con i collegamenti ferroviari.