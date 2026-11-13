Tufello, lite finisce nel sangue: donna aggredisce il compagno a colpi di oggetto contundente

Roma, 13 novembre 2026 – Una lite in casa, poi l’aggressione con un oggetto contundente e la corsa in ospedale in codice rosso. È quanto accaduto nel quartiere Tufello, a Roma, dove una donna di 50 anni è stata arrestata dai Carabinieri con l’accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali aggravate ai danni del compagno, un uomo di 59 anni. La vittima, colpita ripetutamente al volto e al costato, è stata trasportata al Policlinico Umberto I con ferite giudicate gravi e una prognosi iniziale di 60 giorni. Non è in pericolo di vita.

La lite nell’appartamento e l’aggressione

I fatti risalgono a qualche sera fa, intorno alle 21.30, all’interno di un’abitazione di via Capraia, nel quartiere Tufello.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, la donna, romana e già nota alle forze dell’ordine, si sarebbe trovata in un forte stato di alterazione psicofisica quando avrebbe iniziato a discutere con il convivente per motivi ritenuti futili.

La discussione sarebbe rapidamente degenerata in un’aggressione. La 50enne avrebbe afferrato un oggetto contundente, colpendo più volte il compagno al volto e al costato.

Le richieste di intervento arrivate al Numero unico di emergenza 112 hanno fatto scattare l’immediato invio sul posto dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma e dei sanitari del 118.

All’arrivo dei soccorritori, le condizioni dell’uomo hanno reso necessario il trasporto in codice rosso al Policlinico Umberto I. I medici gli hanno riscontrato lesioni gravi, formulando una prognosi iniziale di 60 giorni, pur escludendo il pericolo di vita.

Arrestata la compagna: gli accertamenti nell’abitazione

La donna, che secondo quanto riferito dai militari mostrava ancora evidenti segni di alterazione, è stata accompagnata all’ospedale Sandro Pertini per essere sottoposta ad accertamenti diagnostici e tossicologici.

Inizialmente è rimasta ricoverata nella struttura sanitaria, in stato di arresto e sotto la sorveglianza continua dei Carabinieri.

Nel frattempo, nell’appartamento di via Capraia sono intervenuti anche gli specialisti della 7ª Sezione Rilievi del Nucleo Investigativo, incaricati di effettuare gli accertamenti scientifici e repertare l’oggetto utilizzato durante l’aggressione.

I militari hanno inoltre provveduto ad aggiornare il sistema interforze SCUDO, utilizzato per il monitoraggio e la prevenzione degli episodi di violenza domestica e di genere.

Arresto convalidato, la 50enne trasferita a Rebibbia

La donna è stata arrestata perché gravemente indiziata dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali aggravate.