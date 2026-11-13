Viadotto Tevere, il 22 novembre la maxi demolizione con esplosivo: 800 metri da abbattere

Anas annuncia la seconda e ultima fase dell’intervento sulla SS 675 Umbro-Laziale. Operazioni dalle 7.30, detonazione in mattinata e riapertura progressiva delle strade nel pomeriggio

Lazio, 13 novembre 2026 – Ottocento metri di viadotto da demolire con esplosivo, residenti da allontanare temporaneamente dalle abitazioni e modifiche alla circolazione stradale. È quanto previsto per domenica 22 novembre 2026, quando Anas darà il via alla seconda e ultima fase della demolizione controllata del Viadotto Tevere, lungo la strada statale 675 Umbro-Laziale. Un’operazione che interesserà le restanti 19 campate delle 33 complessive dell’infrastruttura e che rientra in un intervento di adeguamento e ricostruzione del valore di oltre 41,5 milioni di euro.

La demolizione sarà più estesa rispetto a quella eseguita lo scorso ottobre, con uno sviluppo quasi doppio. Una volta completata anche la successiva rimozione della campata esclusa dall’abbattimento con esplosivo, sarà ultimata la rimozione dell’impalcato della carreggiata in direzione Viterbo-Terni.

Viadotto Tevere, come avverrà la demolizione del 22 novembre

L’operazione seguirà modalità analoghe a quelle già adottate nella prima fase. Le travi dell’impalcato sono state preventivamente alleggerite e le cariche esplosive sono state progettate per consentire il collasso controllato delle campate senza danneggiare le pile esistenti, limitando gli effetti sulle aree circostanti.

Un’eccezione riguarda la campata numero 16, situata in corrispondenza dell’attraversamento ferroviario e della strada provinciale 150: questo tratto non sarà demolito con esplosivo, ma verrà successivamente rimosso attraverso operazioni effettuate con una gru.

Le misure di sicurezza sono state definite attraverso tavoli tecnici con gli enti competenti, le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco, Ares 118, Rete Ferroviaria Italiana, le società di pubblica utilità e la Prefettura. Particolare attenzione è stata riservata alla gestione delle emergenze e alla regolamentazione del traffico durante le operazioni.

Sgombero dei residenti, orari e modifiche alla viabilità

La giornata del 22 novembre inizierà intorno alle 7.30, quando scatteranno le operazioni di sgombero preventivo dei residenti nelle aree più vicine al viadotto. Seguiranno gli ultimi preparativi tecnici necessari alla demolizione.

La detonazione è prevista nel corso della mattinata, senza che sia stato ancora indicato un orario preciso. Dopo l’abbattimento, i tecnici procederanno con le verifiche di sicurezza e le attività necessarie alla riapertura della viabilità.

Secondo il programma comunicato da Anas, la circolazione sulla SS 675 potrà riprendere progressivamente nelle prime ore del pomeriggio, una volta conclusi i controlli. Le limitazioni sulla SP 150, che passa al di sotto del viadotto, avranno invece una durata più contenuta.

Sarà garantito il transito dei mezzi di soccorso, fatta eccezione per i pochi minuti strettamente necessari alla detonazione e alle verifiche immediatamente successive.

Ricostruzione del Viadotto Tevere, lavori da oltre 41 milioni di euro

La seconda demolizione rappresenta un passaggio importante nel programma di ricostruzione dell’infrastruttura. Anas ha infatti già avviato le attività per realizzare nuovamente le campate rimosse durante la prima fase dell’intervento, effettuata a ottobre.