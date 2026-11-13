Yacht e barche di lusso nascosti al Fisco: scoperti beni per 2,6 milioni di euro

Sedici imbarcazioni con bandiera estera, per un valore complessivo di oltre 2,6 milioni di euro, non dichiarate al Fisco dai rispettivi proprietari. È quanto scoperto dalla Guardia di Finanza del Reparto Aeronavale Lazio al termine di una serie di controlli condotti lungo il litorale regionale, nelle isole, nei porti turistici e negli approdi. Gli accertamenti hanno portato all’individuazione di 16 contribuenti fiscalmente residenti in Italia che non avevano adempiuto agli obblighi di dichiarazione previsti per le imbarcazioni registrate all’estero. Per le irregolarità riscontrate sono state contestate sanzioni amministrative per circa 855mila euro.

Barche con bandiera estera, controllate oltre 1.600 imbarcazioni

L’operazione è stata condotta dalle Fiamme Gialle nell’ambito delle attività di polizia economico-finanziaria svolte in mare e lungo le coste del Lazio. I militari hanno monitorato oltre 1.600 unità navali, concentrando gli approfondimenti sulla posizione fiscale dei proprietari di imbarcazioni iscritte nei registri di altri Paesi.

Al centro dei controlli il fenomeno del “flagging out”, ossia la registrazione di imbarcazioni da diporto sotto bandiera straniera. Una pratica del tutto legale, che può rispondere a esigenze di gestione e navigazione, ma che non esonera automaticamente i proprietari residenti fiscalmente in Italia dagli obblighi di comunicazione al Fisco.

Attraverso l’incrocio dei dati raccolti durante i controlli in mare con le banche dati della Guardia di Finanza e le dichiarazioni dei redditi, gli investigatori hanno individuato alcune incongruenze tra la proprietà delle imbarcazioni e le informazioni comunicate all’amministrazione finanziaria.

Imbarcazioni per 2,6 milioni non dichiarate: sanzioni da 855mila euro

Gli accertamenti hanno consentito di individuare 16 proprietari che avevano omesso gli adempimenti dichiarativi relativi alle rispettive imbarcazioni, per un valore complessivo dei beni pari a 2.617.000 euro.

Le violazioni riguardano, in particolare, il quadro RW della dichiarazione dei redditi, attraverso il quale i contribuenti fiscalmente residenti in Italia devono comunicare, nei casi previsti dalla legge, gli investimenti e le attività patrimoniali detenute all’estero.

Tra questi beni possono rientrare anche le imbarcazioni iscritte nei registri navali stranieri. La compilazione del quadro RW consente infatti all’amministrazione finanziaria di monitorare la consistenza dei patrimoni esteri dei contribuenti.

Per le omissioni accertate, la Guardia di Finanza ha contestato sanzioni amministrative nella misura massima, per un importo complessivo di circa 855mila euro. Le irregolarità riguardano gli obblighi di monitoraggio fiscale e non implicano, di per sé, che il valore delle imbarcazioni costituisca reddito imponibile sottratto alla tassazione.

I controlli della Guardia di Finanza sul litorale laziale

L’attività del Reparto Aeronavale Lazio si inserisce nel più ampio dispositivo di vigilanza economico-finanziaria lungo le coste regionali, attraverso l’impiego di mezzi aerei e navali.

Oltre ai controlli sulla sicurezza e sulla legalità in mare, le verifiche consentono di approfondire le posizioni patrimoniali e fiscali dei proprietari delle unità da diporto, soprattutto quando risultano registrate all’estero.