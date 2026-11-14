A Roma «Corri Libera» unisce cinque chilometri e informazioni sul 1522

A Roma, cinque chilometri per parlare di violenza sulle donne e indicare a chi chiedere aiuto: domenica 15 novembre torna «Corri Libera», manifestazione giunta alla seconda edizione. La partenza è fissata alle 10 in via Celio Vibenna, ai piedi del Colosseo, mentre l’arrivo sarà ai Fori Imperiali. Sono attese circa diecimila persone.

Accanto alla gara competitiva è prevista una camminata aperta a tutti. Il percorso attraverserà Circo Massimo, Piramide Cestia, Testaccio, Bocca della Verità e Teatro di Marcello. Lungo ciascun chilometro sarà proposto un tema legato alla sensibilizzazione: installazioni sui segnali della violenza, informazioni sul 1522, il numero antiviolenza e stalking, storie raccontate dalle giornaliste Italiane e spazi per lasciare messaggi.

Lo sport come strumento educativo

All’arrivo sono previste le canzoni degli studenti del concorso «Da uno sguardo». L’appuntamento anticipa di dieci giorni la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

«Cinque chilometri di camminata, sperando che ogni passo sia un passo verso la consapevolezza, che la violenza e l’odio non sono mai la soluzione in nessuna situazione», ha detto Alessia Filippi, campionessa mondiale di nuoto e testimonial della corsa. Secondo Filippi, l’obiettivo è «creare un sistema di valori positivi in cui lo sport sia al centro», soprattutto per i più giovani, attraverso il rispetto degli altri, delle regole e dei limiti.

La manifestazione è organizzata da Sport e Salute e promossa dai ministri Roccella, Abodi e Valditara, con Fidal e Roma Capitale. Il villaggio a Colle Oppio sarà aperto oggi dalle 10 alle 17 e domani mattina. Oggi alle 18 sarà illuminato anche il Tempio di Venere.

Chiusure e deviazioni a Roma

La manifestazione comporterà modifiche alla viabilità. Via dei Fori Imperiali chiuderà alle 23 di stasera; durante la notte saranno interessate anche via Celio Vibenna e via di San Gregorio. Dalle 9 di domenica scatteranno progressivamente i divieti lungo il tracciato, con chiusure tra Aventino, Ostiense, Testaccio, Bocca della Verità e piazza Venezia fino al termine dell’evento, previsto alle 12.30.

Sono previste deviazioni o limitazioni per oltre venti linee di autobus. Il tram 3L sarà sospeso dalle 8.30 alle 11. La giornata coinciderà inoltre con la prima domenica ecologica: nella Fascia Verde i veicoli a motore termico non potranno circolare dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30.