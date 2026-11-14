Fausto Bianchi propone un piano quadriennale per il salto dimensionale delle pmi

Fausto Bianchi, presidente della Piccola industria di Confindustria, propone un patto quadriennale per accompagnare la crescita delle imprese con un organico compreso tra 10 e 100 addetti. Il segmento comprende circa 220.000 realtà produttive e, secondo le stime presentate, il suo rafforzamento potrebbe incidere sulla produttività dell’economia italiana.

Nel corso del XXII Forum della Piccola industria, a Roma, Bianchi ha indicato nel salto dimensionale una priorità per le aziende più piccole. L’obiettivo dichiarato è consentire loro di diventare medie imprese, migliorando produttività e salari.

La stima citata riguarda le aziende tra 10 e 19 dipendenti: se raggiungessero la classe compresa tra 50 e 249 addetti, la produttività complessiva italiana potrebbe aumentare del 4,3%, con incrementi più marcati nell’industria e nella manifattura. Si tratta di una proiezione, non di un risultato già conseguito.

«Le pmi sono la spina dorsale produttiva dell’Italia, ma sono anche la sua spina dorsale sociale», ha dichiarato Bianchi. «È la fascia 10‑100 che può diventare il motore del salto dimensionale italiano: le piccole devono poter diventare medie».

Le condizioni chieste alla politica

La proposta della rappresentanza delle piccole imprese si articola in quattro impegni: definire una strategia di crescita, rafforzare la solidità e la trasparenza organizzativa e finanziaria, favorire l’apertura del capitale a investitori terzi e promuovere aggregazioni tra pmi e lungo le filiere.

Alla politica vengono chieste norme nazionali ed europee più sensibili alle imprese tra 10 e 100 addetti, strumenti finanziari dedicati, incentivi al capitale permanente e risorse per gli investimenti e i passaggi generazionali. Tra le ipotesi figurano un meccanismo sul modello dei contratti di sviluppo, la riproposizione della logica dell’Ace e un maggiore coinvolgimento di private equity, venture capital e capitali pazienti.

Bianchi ha sostenuto che «la crescita delle nostre imprese non può dipendere dal calendario elettorale», chiedendo anche che le eventuali risorse liberate dall’uscita dalla procedura europea di infrazione siano destinate prioritariamente a crescita, produttività e competitività delle pmi.

Digitale, intelligenza artificiale e ostacoli

Un capitolo centrale riguarda la transizione digitale. Nel 2025, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle imprese con almeno 10 addetti era inferiore alla media europea. Confindustria e Pubblica amministrazione dovrebbero quindi rafforzare una rete di hub territoriali per formazione, sperimentazione e progetti pilota.

Il piano richiede inoltre più credito bancario per le imprese in espansione, incentivi fiscali stabili, investimenti di lungo periodo e processi di aggregazione. Tra gli ostacoli indicati figurano burocrazia, frammentazione normativa e risorse pubbliche limitate. Il Forum ha riunito oltre 1.200 imprenditori e rappresentanti del mondo produttivo.