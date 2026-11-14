Fiumicino, cambio al vertice dirigenziale di Edilizia e Trasporti: nominata la nuova dirigente

Fiumicino, 14 novembre 2026 – Cambiano i vertici amministrativi del Comune di Fiumicino. Il sindaco Mario Baccini ha nominato Luana Vacca nuova dirigente dell’area Edilizia e Trasporti, affidando l’incarico a una funzionaria già in servizio nell’amministrazione comunale. La decisione, formalizzata con un decreto firmato venerdì 13 novembre, segna il passaggio di consegne con l’architetto Di Luzio, che lascia la guida dell’area dopo aver seguito il nuovo Regolamento edilizio comunale e la riorganizzazione del trasporto pubblico locale. Contestualmente, il primo cittadino ha confermato l’ingegnere Bartolomeo Bove alla direzione dell’area Demanio, alla scadenza del precedente contratto.

Fiumicino, Luana Vacca nuova dirigente dell’area Edilizia e Trasporti

La nomina di Luana Vacca è stata disposta ai sensi dell’articolo 110 del Testo unico degli enti locali, che disciplina il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato.

La nuova responsabile è una funzionaria di elevata qualificazione già operativa all’interno del Comune. Una scelta che, nelle intenzioni del sindaco, consentirà di garantire continuità amministrativa e valorizzare le competenze maturate negli uffici dell’ente.

“Quando abbiamo chiamato l’architetto Di Luzio a Fiumicino, gli abbiamo affidato due obiettivi fondamentali per la città. Il primo era formulare il nuovo Regolamento edilizio comunale. Il secondo era riorganizzare il trasporto pubblico locale e accompagnare il passaggio della gestione del servizio al nuovo assetto regionale, attraverso Astral. Entrambi gli obiettivi sono stati raggiunti con successo”, dichiara Mario Baccini, tracciando un bilancio dell’incarico del dirigente uscente.

“Desidero ringraziarlo sinceramente per la professionalità e l’impegno con cui ha portato a compimento il lavoro che gli avevamo affidato”, aggiunge il primo cittadino.

Baccini: “Valorizziamo le competenze interne al Comune”

La decisione di affidare l’area Edilizia e Trasporti a una funzionaria già in servizio rientra, secondo il sindaco, in un percorso di valorizzazione del personale comunale, in vista dell’ultima parte del mandato amministrativo.

“Con la conclusione di questa fase e a poco più di un anno dalla fine del mandato amministrativo, ho scelto di affidare la guida dell’area a Luana Vacca. La sua conoscenza dell’ente e dei suoi uffici ci permette di dare continuità al lavoro svolto”, spiega Baccini.

“È anche una scelta precisa per iniziare un percorso per far crescere la classe dirigente del Comune, affidando responsabilità di guida a chi ha maturato competenze ed esperienza al suo interno”.

Demanio, confermato Bartolomeo Bove: restano aperte le questioni abitative

Accanto alla nuova nomina, arriva la conferma di Bartolomeo Bove alla guida dell’area Demanio, struttura di recente costituzione che si occupa della gestione del patrimonio comunale e di questioni considerate strategiche per Fiumicino.

Tra le competenze dell’area figurano il demanio marittimo e quello abitativo, settori nei quali sono ancora in corso attività di riorganizzazione e restano da affrontare diverse problematiche.

“La conferma dell’ingegnere Bartolomeo Bove assicura continuità a un lavoro che richiede ancora particolare attenzione. L’area Demanio, di recente costituzione, sta completando la riorganizzazione della gestione del patrimonio comunale e segue materie strategiche per la città, dal demanio marittimo al demanio abitativo”, sottolinea Baccini.

Il sindaco richiama in particolare le questioni relative al patrimonio abitativo, che coinvolgono numerose famiglie del territorio.