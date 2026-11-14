Fiumicino celebra i 30 anni della Riserva del Litorale Romano: le mostre gratuite

Dal 16 novembre al 16 dicembre esposizioni dedicate alla storia, all’arte e alla biodiversità del territorio

Fiumicino, 14 novembre 2026 – Quattro mostre, un mese di appuntamenti culturali e un viaggio tra storia, arte e natura per celebrare i 30 anni della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano. Dal 16 novembre al 16 dicembre 2026, l’atrio del Comune di Fiumicino, in piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa 78, ospiterà un percorso espositivo dedicato alla memoria e alla valorizzazione del territorio. Dalle cartoline storiche che raccontano la città di un tempo alle ricostruzioni digitali realizzate con Minecraft, fino a un approfondimento sul ritorno del lupo nella Riserva: quattro iniziative aperte gratuitamente al pubblico, visitabili dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18.

Le esposizioni, realizzate con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio del Comune di Fiumicino, propongono linguaggi differenti per raccontare il patrimonio storico, paesaggistico e ambientale del litorale romano, coinvolgendo associazioni, artisti ed esperti.

Fiumicino nelle cartoline: un viaggio nella storia della città

Il primo progetto, “Fiumicino nelle Cartoline – Viaggio nella Memoria, nella Storia e nel Paesaggio del Territorio”, è promosso dall’Organizzazione di Volontariato Obiettivo Famiglia e propone un percorso attraverso immagini e cartoline d’epoca.

L’esposizione permetterà ai visitatori di riscoprire scorci e paesaggi del passato, ripercorrendo le trasformazioni che hanno interessato Fiumicino nel corso del tempo. Un viaggio nella memoria cittadina attraverso testimonianze visive capaci di raccontare l’evoluzione del territorio e della sua identità.

Accanto alla documentazione storica troverà spazio “30 anni di litorale – Materia, racconto e nuove frontiere in pixel”, progetto promosso dall’Associazione Insieme per Parco Leonardo, che unisce letteratura, pittura, scultura e strumenti digitali.

L’iniziativa vedrà la partecipazione dello scrittore Andrea Brogna, con Il bosco delle voci, del pittore e scultore Stefano Cicatello e del Team Fiumicino Craft, che utilizzerà il videogioco Minecraft per proporre interpretazioni e ricostruzioni digitali del territorio.

L’obiettivo è costruire un dialogo tra generazioni e forme espressive differenti, affiancando i linguaggi artistici tradizionali alle nuove possibilità offerte dalla tecnologia.

Arte e ambiente: dalla pittura al ritorno del lupo

Il terzo percorso espositivo sarà “3A – Arte, Ambiente, Amore”, promosso dall’Associazione Nuove Prospettive A.D.V.O.S. e dedicato al rapporto tra creatività artistica e natura.

Protagonista sarà la pittrice Armenia Santucci, con una mostra che attraverso le sue opere inviterà a riflettere sull’importanza della tutela ambientale e sul legame tra l’uomo e il paesaggio naturale.

Un tema che sarà approfondito anche nella quarta esposizione, “Litorale Romano, il ritorno del lupo”, dedicata alla presenza di questa specie all’interno della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano.

La mostra ripercorrerà le tappe del ritorno del lupo sul territorio e ne illustrerà il ruolo negli equilibri dell’ecosistema. Con il contributo degli esperti del WWF, saranno affrontati temi legati alla biodiversità e alle buone pratiche per una corretta convivenza con la fauna selvatica.