Fiumicino, D’Intino: “Eventi tutto l’anno nelle 15 località”: il piano del nuovo assessore alla Cultura

Fiumicino – Eventi culturali durante tutto l’anno, iniziative nelle 15 località del Comune, concerti, spettacoli e un percorso dedicato ai luoghi del cinema. Sono alcune delle priorità indicate dal nuovo assessore alla Cultura di Fiumicino, Vincenzo D’Intino, che ha presentato le linee guida del proprio mandato. L’obiettivo è ampliare l’offerta culturale della città, superando una programmazione concentrata soprattutto sulle festività e sulla stagione estiva, e valorizzare il patrimonio storico, archeologico, paesaggistico ed enogastronomico del territorio.

“Fiumicino possiede un patrimonio straordinario, fatto di storia, archeologia, tradizioni, luoghi suggestivi ed eccellenze che meritano di essere conosciute e valorizzate”, afferma D’Intino. “Il nostro obiettivo è costruire una proposta culturale continuativa e di qualità, capace di rendere la città una destinazione di riferimento non soltanto per i residenti, ma anche per i cittadini romani e per i numerosi turisti italiani e stranieri che scelgono sempre più spesso di soggiornare sul nostro territorio”.

Fiumicino, eventi e iniziative culturali nelle 15 località

Uno dei punti centrali del programma riguarda la destagionalizzazione dell’offerta culturale, con appuntamenti distribuiti lungo tutti i dodici mesi e non soltanto nei periodi di maggiore affluenza turistica.

“Vogliamo superare una programmazione concentrata prevalentemente nei periodi delle festività natalizie, del Carnevale e della stagione estiva, per sviluppare un calendario di appuntamenti distribuiti durante tutto l’anno, con iniziative anche nei fine settimana, in grado di coinvolgere tutte le 15 località che compongono il nostro Comune”, spiega l’assessore.

La programmazione che D’Intino intende sviluppare comprende spettacoli teatrali, concerti di musica classica e jazz, mostre d’arte, presentazioni di libri e spettacoli di artisti di strada, con l’intenzione di affiancare eventi popolari a proposte artistiche rivolte a pubblici differenti.

Particolare attenzione sarà riservata alla valorizzazione dei luoghi più rappresentativi del territorio. Tra questi figurano le aree archeologiche dei Porti imperiali di Claudio e Traiano, per le quali l’assessore intende avviare un dialogo con il Parco archeologico per promuovere nuove iniziative. Nel programma vengono richiamati anche i Castelli di Torrimpietra e Maccarese, il Museo del Saxofono, viale Castellammare a Fregene, oltre alle realtà di Passoscuro e Aranova.

Per realizzare una proposta culturale diffusa, D’Intino punta sul coinvolgimento delle Pro Loco, delle associazioni culturali e degli operatori economici, comprese le attività balneari e le realtà della ristorazione locale. L’intenzione è costruire percorsi capaci di collegare cultura, turismo ed enogastronomia.

Cinema a Fiumicino, il progetto di un percorso multimediale tra i luoghi dei film

Un capitolo specifico delle linee programmatiche riguarda il cinema, settore che l’assessore considera strettamente legato alla storia del territorio e, in particolare, a Fregene, località che negli anni ha ospitato produzioni e protagonisti del cinema italiano.

Tra le iniziative che D’Intino intende promuovere figurano rassegne dedicate alle pellicole girate a Fiumicino e attività rivolte agli studenti, per far conoscere le professioni del settore audiovisivo, dai doppiatori agli attrezzisti, dagli stuntman ai truccatori.

L’idea più caratteristica riguarda la creazione di un percorso culturale dedicato ai luoghi del cinema, attraverso l’installazione di pannelli informativi multimediali e immagini delle scene più celebri girate sul territorio.

Il progetto avrebbe l’obiettivo di raccontare il rapporto tra Fiumicino e il mondo cinematografico, trasformando le location in punti di interesse culturale per residenti e visitatori. Si tratta, al momento, di una proposta programmatica: non sono stati ancora comunicati tempi di realizzazione, risorse economiche o dettagli operativi.

La collaborazione con associazioni e operatori del territorio

La costruzione del nuovo calendario culturale passerà, nelle intenzioni dell’assessore, anche dal confronto con le realtà locali. L’obiettivo dichiarato è coinvolgere cittadini, associazioni e imprese nella definizione delle iniziative, valorizzando le caratteristiche delle diverse località comunali.