Fiumicino, il guasto che ha fermato l’America: voli in ritardo e cancellazioni

Un guasto ai sistemi di comunicazione del controllo aereo ha fermato per oltre quattro ore i decolli negli Stati Uniti. Le conseguenze si fanno sentire anche al Leonardo da Vinci

Fiumicino, 14 novembre 2026 – Quattro ore di blocco dei decolli negli Stati Uniti, migliaia di voli cancellati e ripercussioni sul traffico aereo internazionale. Dopo una serata di forti disagi negli aeroporti americani, la Federal Aviation Administration (FAA) ha revocato nella notte lo stop nazionale imposto per un grave problema ai sistemi di comunicazione del controllo del traffico aereo. Una misura eccezionale che ha coinvolto anche i collegamenti transatlantici e le cui conseguenze continuano a farsi sentire all’aeroporto di Roma Fiumicino, dove nella mattinata di sabato 14 novembre i voli diretti negli Usa sono tornati operativi, ma con ritardi significativi. Alcuni collegamenti in arrivo accusano slittamenti fino a quattro ore, mentre risulta cancellato un volo proveniente da Dallas.

Cosa è successo negli Stati Uniti: il blocco nazionale dei voli

L’emergenza è cominciata nel pomeriggio di venerdì 13 novembre, quando la FAA ha rilevato problemi alle telecomunicazioni utilizzate dai centri di controllo del traffico aereo statunitense. Le anomalie hanno interessato i sistemi di comunicazione e le informazioni radar impiegati per coordinare i movimenti degli aeromobili.

Di fronte all’instabilità dei sistemi, l’autorità federale ha disposto un “ground stop” nazionale, imponendo lo stop ai decolli negli aeroporti degli Stati Uniti per ragioni di sicurezza. L’ordine è arrivato poco prima delle 16 sulla costa orientale americana, quando in Italia erano quasi le 22.

I voli già in aria hanno potuto proseguire verso le rispettive destinazioni sotto il controllo delle autorità aeronautiche, mentre le partenze sono state sospese, salvo alcune eccezioni autorizzate. Per i collegamenti internazionali in arrivo negli Usa, la FAA ha previsto una gestione caso per caso.

La decisione ha avuto conseguenze immediate su tutta la rete aeroportuale americana, provocando cancellazioni, ritardi e difficoltà nella gestione degli aeromobili e degli equipaggi.

Secondo i dati del servizio di monitoraggio FlightAware, riportati dai media statunitensi nella serata di venerdì, si contavano oltre 4mila cancellazioni e più di 10mila ritardi. Un bilancio soggetto ad aggiornamenti, destinato a pesare anche sulla programmazione dei voli del giorno successivo.

La causa del blocco: sistemi obsoleti e problemi alle telecomunicazioni

A spiegare l’origine dell’emergenza è stato il segretario ai Trasporti statunitense Sean Duffy, intervenuto durante un briefing alla Casa Bianca.

Secondo la ricostruzione fornita dal governo americano, il problema ha riguardato componenti di una rete di telecomunicazioni analogica utilizzata nel sistema di controllo del traffico aereo. In particolare, switch e router sarebbero stati sovraccaricati da un eccesso di dati, determinando informazioni incoerenti e anomalie nel funzionamento dei sistemi.

L’instabilità avrebbe interessato le comunicazioni e i dati radar disponibili ai centri di controllo, rendendo necessaria la sospensione dei decolli per garantire la sicurezza dei voli.

Duffy ha precisato che il problema ha coinvolto apparecchiature di vecchia generazione, mentre i nuovi dispositivi già installati non sarebbero stati interessati dal malfunzionamento.

Le autorità statunitensi hanno inoltre riferito di non aver individuato elementi riconducibili a un attacco informatico. Anche il segretario alla Sicurezza interna, Markwayne Mullin, ha escluso che gli elementi disponibili indicassero un’azione ostile, pur sottolineando la prosecuzione degli accertamenti tecnici.

Il guasto ha riaperto negli Stati Uniti il dibattito sulla necessità di ammodernare le infrastrutture del controllo aereo. Duffy ha chiesto al Congresso ulteriori finanziamenti per accelerare il rinnovamento dei sistemi, richiamando la necessità di investimenti nell’ordine di 50 miliardi di dollari.

Lo stop coinvolge anche l’Europa, poi la revoca nella notte

Le conseguenze del blocco non si sono limitate agli aeroporti americani. Su richiesta della FAA, anche Eurocontrol, l’organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, ha disposto la sospensione del traffico diretto verso gli Stati Uniti in partenza dagli Stati appartenenti alla propria rete.

La misura ha quindi interessato anche i collegamenti transatlantici europei, ampliando gli effetti del problema tecnico oltre i confini americani.

Dopo oltre quattro ore di interruzione, la FAA ha revocato il blocco alle 20.15 di venerdì, ora della costa orientale statunitense, corrispondenti alle 2.15 di sabato 14 novembre in Italia.

Prima di autorizzare la ripresa delle operazioni, l’autorità americana ha effettuato verifiche sulla stabilità dei sistemi. La riapertura dello spazio aereo, tuttavia, non ha comportato un ritorno immediato alla normalità.

Lo stesso Duffy ha avvertito che sarebbe stato necessario del tempo per smaltire i ritardi accumulati, anche a causa della disponibilità degli equipaggi e degli aeromobili rimasti fuori posizione rispetto alla programmazione originaria.

Fiumicino, ritardi per Chicago, Atlanta, Detroit e New York

Le ripercussioni sono arrivate anche all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, dove, secondo quanto comunicato da Aeroporti di Roma (Adr), nella mattinata di sabato i voli diretti negli Stati Uniti risultano operativi.

Diversi collegamenti, tuttavia, continuano a scontare le conseguenze dello stop della serata precedente.

Tra le partenze interessate figura il volo United Airlines diretto a Chicago, che presenta un ritardo superiore alle due ore. Il collegamento Delta Air Lines per Atlanta registra uno slittamento di circa un’ora e mezza, mentre quello per Detroit, operato dalla stessa compagnia, risulta in ritardo di 30 minuti.

Disagi anche per due voli Delta diretti a New York, con ritardi rispettivamente di poco meno di due ore e di circa mezz’ora.

Si tratta della situazione rilevata dai monitor aeroportuali nella mattinata del 14 novembre, con orari che possono subire ulteriori aggiornamenti in base all’evoluzione della circolazione.

Voli in arrivo dagli Stati Uniti, cancellazione da Dallas e attese fino a 4 ore

Le difficoltà più consistenti riguardano alcuni collegamenti in arrivo dagli Stati Uniti, dove il blocco delle partenze ha condizionato la programmazione dei voli diretti verso l’Europa.

A Fiumicino risulta cancellato un volo American Airlines proveniente da Dallas, mentre altri collegamenti da New York, Atlanta, Filadelfia e Detroit registrano ritardi compresi tra 30 minuti e due ore.

La situazione appare più complessa per alcune rotte transatlantiche con arrivo previsto nel pomeriggio. Secondo quanto comunicato da Adr, i voli provenienti da Los Angeles, Houston e Atlanta presentano ritardi stimati tra le tre e le quattro ore.

Le conseguenze del guasto americano continuano quindi a condizionare le operazioni del Leonardo da Vinci, nonostante il ripristino delle autorizzazioni al volo.

Cosa devono fare i passeggeri in partenza da Fiumicino

La revoca del blocco nazionale significa che i voli tra l’Italia e gli Stati Uniti possono nuovamente operare, ma non garantisce il rispetto degli orari originariamente programmati.

Il principale problema riguarda ora il progressivo riallineamento della rete dei collegamenti: gli aerei che non hanno potuto decollare durante lo stop possono arrivare in ritardo negli aeroporti di destinazione, con possibili effetti anche sulle rotazioni successive.