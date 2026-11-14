Il maltempo torna martedì: piogge al Nord e precipitazioni abbondanti sull’alta Toscana

Martedì 17 novembre è atteso un nuovo peggioramento al Nord, con piogge e rovesci dal pomeriggio, mentre una nuova perturbazione porterà precipitazioni abbondanti sull’alta Toscana. Nei giorni precedenti, il maltempo interesserà soprattutto il Centro-Sud.

Domenica 15 novembre tra piogge e temporali

Al Nord il cielo sarà generalmente nuvoloso o molto nuvoloso, con qualche isolata pioggia sul Nordovest e sul Friuli VG. Le massime resteranno tra 9 e 13°C. Al Centro sono previsti piogge e temporali sulle regioni tirreniche e, in parte, sull’Adriatico, con miglioramento da ovest entro sera.

Al Sud i fenomeni interesseranno Campania, Alta Calabria e basso Adriatico. In Sardegna è atteso un miglioramento, mentre altrove il tempo sarà più stabile. Le temperature saliranno, con valori massimi tra 18 e 25°C.

Lunedì 16 novembre, fenomeni in attenuazione

Qualche pioggia residua interesserà al mattino Emilia Romagna e Triveneto, in rapida attenuazione entro il pomeriggio; sole altrove. Al Centro sono previsti temporali su Toscana, Umbria e Lazio, anch’essi in attenuazione dal pomeriggio, mentre sull’Adriatico i fenomeni saranno meno presenti.

Le temperature saranno in rialzo: le massime raggiungeranno 16-20°C al Centro e 20-25°C al Sud. Qui sono attesi piovaschi tra Sardegna, Campania e alta Calabria, con maggiori schiarite dal pomeriggio in Sardegna.

Martedì 17 novembre torna il maltempo al Nord

Il peggioramento coinvolgerà il Nord dal pomeriggio, con piogge e rovesci destinati ad attenuarsi o esaurirsi entro la fine della giornata. Le temperature resteranno stazionarie, con massime tra 9 e 14°C.

Al Centro la perturbazione transiterà sulla penisola: l’alta Toscana sarà interessata da piogge abbondanti, mentre sulle altre zone prevarrà una maggiore variabilità. Al Sud sono previste nuvolosità irregolare sull’area tirrenica e fino all’Appennino, con qualche pioggia episodica e più sole altrove.