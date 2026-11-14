Ucraina, la partita segreta di Meloni: come l’Italia ha conquistato un posto nell’E5

Roma, 14 novembre 2026 – In settantadue ore la diplomazia sulla guerra d’Ucraina ha attraversato tre fusi orari diversi. Tutto comincia ad Abu Dhabi, dove dopo oltre otto mesi di gelo dal vertice di Ginevra tornano a parlarsi russi, ucraini e americani. Prosegue al Cremlino, dove gli inviati della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner restano a colloquio per due ore con Vladimir Putin. E approda infine a Dublino, tra le quinte del vertice europeo, mentre da Mosca il portavoce Dmitry Peskov liquida gli europei: litigano “come ragni in un barattolo“. Sotto questa pressione esterna — più che per improvvisa conversione comunitaria — il 13 novembre nasce l’E5: il vecchio direttorio a tre composto da Francia, Germania e Regno Unito si allarga a Italia e Polonia, affiancate dai vertici delle istituzioni dell’Unione. Per Giorgia Meloni è un passaggio politico rilevante, ottenuto dopo settimane di braccio di ferro contro la frammentazione europea. E come ce l’ha fatta?

I colloqui di pace ad Abu Dhabi

Per capire perché il vecchio formato E3 abbia ceduto proprio adesso, occorre guardare fuori dall’Europa. Il negoziato non si è rimesso in moto a Bruxelles, bensì nel Golfo: il 10 e l’11 novembre, ad Abu Dhabi, la delegazione russa guidata da Vladimir Medinsky e quella ucraina guidata da Rustem Umerov hanno ripreso il filo del dialogo sotto la regia degli emissari di Trump, fresco di batosta elettorale: la sconfitta alle midterm ha consegnato il Congresso ai democratici, e ora la Casa Bianca ha bisogno di dimostrare che la sua forza può ancora produrre risultati all’estero. Precisamente in Europa, dove la guerra va avanti da quasi 5 anni.

Ad Abu Dhabi si è consumata la vera prova generale degli equilibri occidentali. Mentre nel tavolo principale si discuteva di scambi di prigionieri e garanzie post-belliche, nelle stanze accanto Witkoff e Kushner coordinavano i passaggi con un quartetto di consiglieri europei — il britannico Jonathan Powell, il francese Emmanuel Bonne, il tedesco Günter Sautter e l’italiano Fabrizio Saggio (di nome e di fatto) — oltre ai capi di gabinetto di Ursula von der Leyen e António Costa, Björn Seibert e Anna-Maria Boura, e all’emissario del segretario generale della NATO Mark Rutte, Geoffrey Van Leeuwen. L’Europa, insomma, era già stata convocata al capezzale della trattativa prima ancora di aver deciso chi dovesse parlare a suo nome. Quando Witkoff e Kushner sono atterrati a Dublino direttamente da Mosca, il messaggio per i leader europei era trasparente: Washington e il Cremlino stanno tracciando il perimetro dell’accordo, e senza un interlocutore europeo riconoscibile il Vecchio Continente dovrà garantire – e finanziare – intese negoziate da altri.

La lettera di Meloni a Costa

Su questa faglia, si innesta la mossa di Palazzo Chigi. La ricostruzione parte il 5 novembre — all’indomani di riunioni preparatorie a Bruxelles da cui Roma era rimasta esclusa — quando Meloni scrive una lettera formale al presidente del Consiglio europeo António Costa, dove la premier denuncia la Babele di sigle e tavoli paralleli: gli incontri di Miami, Oslo e Bruxelles, i contatti con Mosca, la Coalizione dei Volenterosi, il cosiddetto formato Berlino. Ogni riunione cambia partecipanti, interlocutori e obiettivi. Un cliché.

La risposta di Costa, datata anch’essa 5 novembre, dà numerosi spunti di riflessione. Il presidente del Consiglio europeo condivide l’urgenza di parlare con una sola voce, ma ricorda che, a norma dei Trattati, la rappresentanza dell’Unione spetta alle sue istituzioni. Un corto-circuito che sembra impossibile da eliminare: il coordinamento politico tra le grandi capitali non coincide con la rappresentanza giuridica dei Ventisette, mentre un negoziatore espresso esclusivamente da Bruxelles non avrebbe titolo per impegnare Londra, potenza nucleare ormai fuori dall’Unione ma cardine della sicurezza europea. A tal proposito, una parentesi doverosa: a gennaio uscirono alcune indiscrezioni giornalistiche secondo cui il famoso inviato speciale potesse essere Mario Draghi. Un’idea che avrebbe avuto il benestare anche di Palazzo Chigi: il sottosegretario Fazzolari, in un’intervista a Il Foglio rilasciata a Carmelo Caruso il 10 gennaio 2026, avallò l’ipotesi. Non se n’è fatto nulla.

Anche la soluzione trovata a Dublino — affiancare i cinque Paesi maggiori a von der Leyen e Costa, lasciando fuori l’Alta rappresentante Kaja Kallas — fotografa un compromesso più politico che costituzionale. Dentro questo schema, si è distinto il lavoro silenzioso di Fabrizio Saggio. Prima ancora dell’ufficializzazione a ventisette, il consigliere diplomatico di Meloni era già dentro la sala macchine: ad Abu Dhabi nei colloqui con gli americani e poi il 12 novembre a Dublino nell’incontro con Volodymyr Zelensky accanto a Powell, Sautter e al francese Bertrand Buchwalter, quando il formato era ancora un E4 allargato di fatto a Roma. L’ingresso formale della Polonia il giorno successivo completa l’operazione, ma ne rivela anche la natura.

Il governo italiano ha ben sfruttato le varie congiunture astrali. Parigi e Berlino non potevano più reggere da sole la finzione di rappresentare un continente intero di fronte a Washington e Kiev. E l’ingresso di Varsavia risponde a un imperativo geopolitico diverso da quello italiano: la Polonia è lo Stato-frontiera che confina con Ucraina e Bielorussia, considera la deterrenza contro Mosca una questione esistenziale e teme sopra ogni cosa che un compromesso negoziato a Ovest si traduca in una nuova Yalta sul fianco orientale. L’Italia porta invece il peso della seconda manifattura europea, il ruolo nella NATO mediterranea e il canale politico privilegiato tra Meloni e l’amministrazione Trump: pur deterioratosi nel corso dei mesi, è ancora quello più solido.

Il nodo leghista

Per Giorgia Meloni il bilancio resta così sospeso tra successi e incognite. Aver scardinato il monopolio franco-tedesco-britannico è un risultato politico non trascurabile. Resta irrisolto, tuttavia, il nodo che attraversa tutta questa vicenda: un direttorio allargato non equivale a una strategia comune. E quando si passerà dalle fotografie di Dublino alle condizioni della pace, le divergenze emergeranno con maggiore evidenza. Chi pagherà i miliardi della ricostruzione? Quali sanzioni contro Mosca potranno essere revocate? Chi sarà eventualmente disposto a mandare soldati sul terreno per garantire una tregua? Meloni dovrà cercare risposte non soltanto tra gli alleati europei, ma anzitutto nella propria maggioranza. La Lega tentenna sul rinnovare per un altro anno l’invio di armi a Kiev, lo stesso Salvini al Congresso ha promesso di proporre lo stop. E il prossimo anno si voterà per le Politiche. Insomma, Meloni è stata brava a trattare con gli altri governi europei. Lo sarà altrettanto nel trattare con i suoi?