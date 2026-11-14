Pattinaggio di Velocità, è podio per Ghiotto in Coppa del Mondo: arriva il terzo posto nei 5.000 metri

Pechino – Nella mattinata europea di venerdì 13 novembre è cominciata, a Pechino (Cina), la Coppa del Mondo di pattinaggio velocità su pista lunga.

Quattro le competizioni disputatesi nella giornata inaugurale della prima tappa del massimo circuito internazionale dello Speed Skating. Sono andati in scena i 1.000 metri di entrambi i generi, i 3.000 metri femminili e i 5.000 metri maschili.

Come d’abitudine, le gare sono state divise fra Division A (riservata ai migliori atleti del ranking mondiale) e Division B (il livello cadetto, con possibilità di promozione a quello assoluto dall’appuntamento successivo).

Oggi, sul ghiaccio del National Speed Skating Oval, si sono impegnati dieci pattinatori italiani, i cui risultati sono stati i seguenti:

Division A

5.000 metri maschili – Davide Ghiotto (Fiamme Gialle) si è attestato in terza posizione, conseguendo il ventesimo podio individuale nel massimo circuito. Il trentaduenne vicentino ha fermato il cronometro sul 6’10”61, collocandosi alle spalle del ceco Metodej Jilek e del norvegese Sander Eitrem. Ottima prestazione anche di Riccardo Lorello (C.S. Esercito), che con il tempo di 6’12”09 ha chiuso quarto, conseguendo il miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo. Manuel Ghiotto (Fiamme Oro), al debutto in Division A, ha concluso quindicesimo con 6’23”61.

1.000 metri maschili – Daniele Di Stefano (Fiamme Oro) ha realizzato il crono di 1’08”75, valsogli una convincente sesta posizione finale.

3.000 metri femminili – Linda Rossi (Fiamme Azzurre) si è piazzata in tredicesima posizione con il tempo di 4’10”26.

Division B

5.000 metri maschili – Michele Malfatti (Fiamme Gialle) ha realizzato la miglior performance nel raggruppamento cadetto, fermando il cronometro sul 6’15”29.

1.000 metri maschili – Francesco Betti (Fiamme Oro) ha concluso al quarto posto grazie al tempo di 1’10”03.

3.000 metri femminili – Impegnate Giulia Presti (Fiamme Gialle) e Alice Marletti (Fiamme Gialle), autrici rispettivamente del dodicesimo e del quindicesimo riscontro (4’15”21 e 4’15”95).

1.000 metri femminili – Maybritt Vigl (C.S. Carabinieri) ha chiuso la sua prova in 1’18”27, attestandosi in sesta piazza.

Nel ‘Day-2’ si disputeranno altre quattro competizioni, la gara-I dei 500 metri e i 1.500 metri di ambedue i generi.

Qui risultati e programma completo della tappa di Pechino della Coppa del Mondo di Speed-Skating.

La copertura televisiva sarà garantita da Discovery+, HBO Max, Eurosport (e canali collegati su Eurosport.it, DAZN, TimVision e Prime Video Channels).

Foto FISG da Ufficio Stampa FISG