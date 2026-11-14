Per gli F-35 il conto sale a 20.844,6 milioni: il governo chiede il parere delle commissioni

Il programma F-35 arriva a 20.844,6 milioni: alle commissioni il decreto sulla revisione dei costi

Il governo ha trasmesso alle commissioni competenti un decreto del Ministero della Difesa che aggiorna il finanziamento del programma per l’acquisizione degli F-35 e il rafforzamento del polo tecnologico-industriale di Cameri, in provincia di Novara. Il provvedimento indica un maggior onere di 7.279,6 milioni di euro rispetto alla stima autorizzata nel 2009.

Il quadro finanziario complessivo passa così dai circa 13,5 miliardi di euro previsti allora a 20.844,6 milioni di euro, calcolati a condizioni economiche 2026. Ora le commissioni di Camera e Senato dovranno esprimere il proprio parere entro la scadenza stabilita dal governo.

Un programma esteso fino al 2039

Il rifinanziamento riguarda il programma originale per il caccia di quinta generazione F-35 Joint Strike Fighter (JSF) e le infrastrutture di Cameri dedicate alle attività di produzione e manutenzione. L’orizzonte pluriennale prevede l’avvio operativo nel 2027 e il termine programmato nel 2039.

Nel 2009 l’impegno complessivo era stimato in circa 13,5 miliardi di euro, pari all’epoca a circa 17,7 miliardi di dollari. Di questa cifra, circa 12,9 miliardi erano destinati al sistema d’arma JSF e circa 0,6 miliardi alla linea FACO/MRO&U, per assemblaggio, collaudo e supporto manutentivo.

Secondo il testo del decreto, l’aumento riflette l’aggiornamento dei requisiti di sicurezza, l’incremento dei prezzi degli adeguamenti tecnologici, l’inflazione e il differenziale di cambio euro-dollaro emersi negli ultimi anni. Nel nuovo importo rientrano anche gli investimenti per rafforzare le infrastrutture di supporto del polo di Cameri.

La dotazione prevista è di 115 velivoli

Il Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2025-2027 conferma il programma «F-35 Joint Strike Fighter (JSF)». Rispetto al requisito iniziale di 131 velivoli, la dotazione è stata ridefinita in 115 caccia.

La composizione prevista comprende 75 F-35A, nella versione CTOL, destinati all’Aeronautica Militare, e 40 F-35B, nella versione STOVL, da ripartire in parti uguali tra Aeronautica Militare e Marina Militare. La configurazione comporta conseguenze operative e logistiche per le basi e per le capacità di proiezione delle forze armate.

Gasparri ha dichiarato: «Servono più investimenti in sicurezza e difesa per proteggere i cittadini».

Gli altri programmi e le ricadute industriali

Nel Dpp 2026-2028 sono indicati anche altri programmi aeronautici. Per il programma F2000, relativo a 24 nuovi caccia Eurofighter, sono previsti stanziamenti per circa 3 miliardi fino al 2031 e ulteriori 2,3 miliardi negli anni successivi.

Per i 115 F-35 il documento stima complessivamente circa 11 miliardi di euro, con circa 5 miliardi programmati fino al 2031 e oltre 6 miliardi nei periodi successivi. Per il caccia di sesta generazione Gcap sono previsti stanziamenti distribuiti tra il 2026 e gli anni successivi, con termine del finanziamento indicato entro il 2037.

L’aumento dei finanziamenti può sostenere la catena del valore dell’aerospazio, gli stabilimenti di manutenzione e le competenze specialistiche, ma accresce anche la pressione sui conti pubblici. La gestione del programma resta esposta, secondo il quadro descritto, a rischi legati a ritardi, adeguamenti tecnologici, inflazione e oscillazioni del cambio.