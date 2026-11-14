Roma, 114mila famiglie in difficoltà con la casa: la povertà colpisce il 16,3% dei residenti

Roma, 14 novembre 2026 – Oltre 114mila famiglie in difficoltà abitativa, il 16,3% della popolazione a rischio povertà e più di 23mila persone che nel 2025 hanno chiesto o ricevuto sostegno attraverso la rete Caritas. È la fotografia sociale della Capitale restituita dal Rapporto 2026 della Caritas diocesana di Roma, intitolato “Ricomporre la speranza“, presentato venerdì 13 novembre al Palazzo del Vicariato. Un quadro che, accanto ai segnali positivi dell’economia cittadina, evidenzia disuguaglianze persistenti e forme di disagio che non riguardano soltanto la mancanza di reddito, ma coinvolgono la casa, il lavoro, la salute e le relazioni personali.

Il documento, giunto alla nona edizione, analizza le trasformazioni della povertà attraverso i dati raccolti dai servizi di assistenza e dai Centri di ascolto parrocchiali. Alla presentazione hanno partecipato il cardinale Baldassare Reina, vicario del Santo Padre per la diocesi di Roma, l’assessore capitolino alle Politiche sociali Barbara Funari, l’assessore regionale all’Inclusione sociale Massimiliano Maselli e il direttore della Caritas diocesana Giustino Trincia. A moderare l’incontro è stato don Aldo Buonaiuto, vicedirettore della Caritas di Roma.

Povertà a Roma, 23mila persone assistite dalla Caritas nel 2025

Nel corso del 2025 la rete della Caritas di Roma ha incontrato 23.416 persone, attraverso un sistema di assistenza composto da 224 Centri di ascolto parrocchiali, 25 équipe di Prefettura, cinque servizi di ascolto diocesani e altri 48 centri, tra mense, ambulatori, ostelli e strutture di accoglienza.

Nei soli servizi di ascolto sono state registrate 12.136 persone e 49.331 colloqui, con una media di 4,1 incontri per utente. Un dato significativo riguarda la composizione delle persone assistite: il 31,2% si è rivolto alla Caritas per la prima volta nel 2025, mentre il 15,6% risultava già conosciuto dai servizi prima del 2012.

L’attività della Caritas si traduce anche in interventi di assistenza alimentare e sanitaria. Nel 2025 le tre mense diocesane, “Giovanni Paolo II” a Colle Oppio, “Don Luigi Di Liegro” in via Marsala e “Gabriele Castiglion” a Ostia, hanno accolto complessivamente quasi 10mila persone, distribuendo 310.554 pasti.

Sul fronte sanitario, i servizi della Caritas hanno assistito 3.707 persone provenienti da 117 Paesi, garantendo 17.112 prestazioni.

Emergenza casa, 114mila famiglie in condizioni di fragilità

Tra gli aspetti più rilevanti del Rapporto emerge la questione abitativa, che rappresenta uno dei principali fattori di vulnerabilità sociale nella Capitale.

Secondo le stime riportate nel documento, circa 114mila nuclei familiari romani vivono in condizioni di fragilità abitativa. Di questi, 92mila sono esposti a un rischio elevato, mentre 22mila si trovano già in una situazione di emergenza.

Il problema riguarda anche chi dispone di un reddito, ma deve sostenere costi abitativi difficilmente compatibili con le proprie disponibilità economiche. Il Rapporto evidenzia infatti che l’8,6% dei residenti è interessato dal sovraccarico dei costi dell’abitazione, una condizione che si verifica quando le spese per la casa superano il 40% del reddito familiare netto.

La grave deprivazione abitativa interessa invece il 7,6% della popolazione, mentre il rischio complessivo di povertà riguarda il 16,3% dei residenti.

Gualtieri rivendica: “Piano da 500 milioni per affrontare la questione abitativa”

Sui risultati del Rapporto è intervenuto anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che ha richiamato la necessità di rafforzare le politiche sociali e gli investimenti nelle periferie: “Il rapporto della Caritas di Roma offre indicazioni preziose per comprendere i bisogni della città e orientare le risposte delle istituzioni. I segnali positivi sull’economia, sull’occupazione e su alcuni indicatori di povertà non devono farci perdere di vista le difficoltà di tante persone e le disuguaglianze ancora diffuse nei territori“, ha dichiarato il primo cittadino.

Particolare attenzione è stata riservata alla crisi abitativa. “La questione abitativa, alla quale il rapporto dedica particolare attenzione, è stata da subito una priorità della nostra amministrazione: la stiamo affrontando con un piano da 500 milioni di euro, che prevede l’acquisto di migliaia di nuove case, il rafforzamento delle manutenzioni e la rigenerazione di interi quartieri”, ha spiegato il sindaco.