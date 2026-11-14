Scuolabus a Fiumicino, nuovi posti disponibili: riaperte le domande per le famiglie

Fiumicino, 14 novembre 2026 – Riaprono le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico del Comune di Fiumicino per l’anno 2026/2027. A partire da venerdì 13 novembre, le famiglie possono presentare una nuova domanda per ottenere uno dei posti ancora disponibili sulle linee scuolabus attualmente in esercizio. La procedura sarà accessibile esclusivamente online attraverso il portale istituzionale del Comune, con scadenza fissata alle ore 00:00 del 26 novembre 2026.

La riapertura arriva dopo una prima fase di assegnazione caratterizzata da circa 1.300 domande, che ha richiesto una riorganizzazione del servizio e una verifica delle disponibilità residue, anche alla luce delle rinunce formalizzate da alcune famiglie.

Scuolabus a Fiumicino, come presentare domanda entro il 26 novembre

Le nuove iscrizioni riguardano esclusivamente i posti ancora liberi sulle linee di trasporto scolastico già attive. Non si tratta, dunque, dell’attivazione di nuovi collegamenti, ma della possibilità di assegnare le disponibilità rimaste dopo la prima fase.

Per presentare domanda sarà necessario accedere al portale istituzionale del Comune di Fiumicino e completare la procedura online entro il termine indicato.

L’amministrazione precisa che l’accoglimento delle richieste non sarà automatico, ma dipenderà dalla disponibilità dei posti sulle singole linee. Qualora le domande superassero la capienza residua, saranno predisposte apposite liste di attesa.

Caroccia: “Ricevute circa 1.300 domande, necessario riorganizzare il servizio”

A spiegare le ragioni della riapertura è l’assessore al Trasporto pubblico locale, Angelo Caroccia, che richiama le difficoltà affrontate durante la prima fase di organizzazione.

“La fase iniziale è stata particolarmente impegnativa: abbiamo ricevuto circa 1.300 domande e abbiamo dovuto definire l’assetto organizzativo del servizio, affrontando diverse criticità, per garantire una risposta alle famiglie del territorio”, dichiara l’assessore.

La possibilità di presentare nuove richieste è arrivata dopo un lavoro di verifica dei posti effettivamente assegnabili, tenendo conto delle domande già ricevute e delle rinunce comunicate.

“La riapertura delle iscrizioni arriva al termine di un necessario lavoro organizzativo, che ha richiesto tempo per verificare le effettive disponibilità e definire i posti assegnabili sulle singole linee, sulla base delle domande inizialmente ricevute e delle rinunce formalizzate da alcune famiglie. Questo ci ha consentito di riaprire le iscrizioni”, aggiunge Caroccia.

L’assessore riconosce inoltre i tempi di attesa affrontati dalle famiglie e la necessità di proseguire nel miglioramento del servizio.

“Sappiamo che tante famiglie hanno atteso questo momento. La verifica delle disponibilità e la definizione dell’assetto delle linee hanno richiesto un lavoro attento e approfondito, necessario per garantire un’organizzazione funzionale del servizio”.