Serie C, il Latina sigla un super poker con il Campobasso in casa: è 4-0 senza storia

Latina, 14 novembre 2026 – E’ una splendida vittoria quella che arriva dallo Stadio Francioni dal Latina Calcio. Dopo la sconfitta di Sassari, con la Torres (leggi qui) , arriva il riscatto dei nerazzurri, cercato e voluto, e il poker a valanga dato al Campobasso rialza il morale ai ragazzi di Mister Volpe . Il risultato finale è netto: 4-0 per i padroni di casa. Le reti sono state segnate da Baez al 21’ del primo tempo. Al 17’ della ripresa è arrivato il raddoppio di Castorri . Dopodiché ecco ancora il Latina a rete con Plescia al 23’ e poi a chiudere il trionfo, ha gonfiato la rete avversaria De Cristofaro al 37’.

“Nel risultato è la partita più bella che abbiamo fatto in Campionato. Nella prestazione, tuttavia, ne abbiamo fatte tante buone. Quando vinci, comunque, con un risultato così ampio viene tutto amplificato. Siamo contenti perché non era facile ripartire dopo la brutta partita a Sassari. Dovevamo dare delle risposte soprattutto per i tifosi che erano venuti in trasferta, ce lo avevamo ripromesso. Ero convinto che la squadra facesse una prestazione importante, ho visto i ragazzi in questi giorni, ho visto quanto lo volevano. Non dobbiamo mai sbagliare l’atteggiamento. Oggi hanno dato risposta”. Ha dichiarato Mister Volpe, a margine della gara in un passo della conferenza stampa, come diffonde la pagina Youtube del Latina Calcio 1932.