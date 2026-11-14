Tentata irruzione al liceo Aristofane: due ragazze sarebbero state colpite con un casco

Blindati al liceo Aristofane dopo la colluttazione durante l’occupazione

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio del 13 novembre al liceo Aristofane, nel quartiere Tufello, a Roma. Un gruppo di persone ha tentato di entrare nell’istituto, dove è in corso un’occupazione studentesca. Sul posto sono intervenuti i blindati della polizia, che presidiano la zona.

La colluttazione e la pistola finta

Secondo i primi accertamenti, si tratterebbe di persone estranee alla scuola, descritte come ragazzi molto giovani. Intorno alle 18 avrebbero provato a fare irruzione. Sarebbe quindi iniziata una colluttazione, durante la quale due ragazze sarebbero state colpite con un casco.

Poco dopo sarebbero arrivate altre trenta persone, tra cui i parenti di una delle ragazze coinvolte. Nel corso della lite sarebbe comparsa anche una pistola finta, mostrata con intento intimidatorio.

Restano da chiarire l’identità degli intrusi e le persone eventualmente coinvolte nell’episodio. Non è ancora noto chi abbia organizzato il tentativo di ingresso né se il gruppo sia riconducibile all’estrema destra.

Il precedente al liceo Nomentano

L’episodio richiama quanto avvenuto pochi giorni prima al liceo Nomentano, in via della Bufalotta. Nella notte tra il 6 e il 7 novembre, una quindicina di persone incappucciate aveva fatto irruzione nella scuola occupata.

In quell’occasione erano stati scardinati il cancello d’ingresso e lanciati banchi e altri oggetti contro la facciata e la vetrata dell’istituto.