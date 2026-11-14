“Il pacificatore” Trump ha fretta: coinvolge l’Europa per chiudere la guerra in Ucraina

Kiev, 14 novembre 2026 – Trump a caccia della pace in Ucraina. Dopo la pesante sconfitta alle midterm del 3 novembre — che ha consegnato sia la Camera sia il Senato ai Democratici, archiviando la maggioranza repubblicana che aveva blindato i primi due anni del suo secondo mandato — la Casa Bianca ha urgente bisogno di incassare un risultato su quella guerra che Trump aveva promesso di chiudere in ventiquattr’ore e che invece, nonostante i tappeti russi per Vladimir Putin ad Anchorage nell’agosto 2025, continua a logorare l’Europa. Nove giorni dopo il voto, gli inviati speciali Steve Witkoff e Jared Kushner hanno varcato i cancelli del Cremlino per discutere con il presidente russo il futuro del conflitto e l’ingresso degli europei nei negoziati: un passaggio chiave per scongiurare ciò che le cancellerie continentali temono di più: restare fuori dagli affari di casa propria.

Attenzione: le midterm non hanno innescato la trattativa, ma hanno cambiato velocità e contesto — e il prezzo politico — entro cui Trump deve provare a chiuderla. Il 6 settembre Witkoff e Kushner incontrano Volodymyr Zelensky a Kiev, dopo una missione a Mosca. L’8 ottobre Axios riferisce che i due emissari stanno preparando nuove proposte, con l’obiettivo dichiarato dalle fonti americane di ottenere un progresso diplomatico prima delle elezioni di metà mandato. Sul tavolo ci sono cessate il fuoco parziali, protezione delle infrastrutture energetiche, esportazioni agricole e garanzie per il dopoguerra. Il 2 novembre, alla vigilia dell’apertura delle urne, Witkoff annuncia ufficialmente la ripresa dei negoziati trilaterali ad Abu Dhabi per il 10 e 11 novembre.

La guerra in Iran e il bisogno di un successo

La sconfitta repubblicana nasce soprattutto da questioni interne, alle quali però la politica estera ha contribuito in maniera devastante. La guerra contro l’Iran ha aggravato la crisi energetica e alimentato il malcontento sul costo della vita. JD Vance, fortemente scettico verso l’operazione fin dall’inizio , lo ha ammesso esplicitamente: “Abbiamo perso per quello”. E anche Trump ha riconosciuto che il conflitto ha pesato sul voto, pur difendendo la decisione di attaccare. Il presidente che aveva promesso di ridurre il coinvolgimento americano nei conflitti all’estero, e che ambiva al Nobel per la Pace, si ritrova alla Casa Bianca con una guerra aperta nel Golfo e il conflitto ucraino ancora senza soluzione. A questo punto, la ricerca di un’intesa con Putin assume una valenza politica interna: chiudere la guerra permetterebbe a Trump di rivendicare un successo. Non farebbe però scomparire le conseguenze economiche e politiche dell’altra guerra. Ormai il danno è fatto.

Washington decide così di spingere sull’acceleratore, chiamando in causa gli europei. Questa volta direttamente. Dopo i colloqui di Abu Dhabi, Witkoff e Kushner incontrano Putin al Cremlino il 12 novembre, prima di raggiungere Zelensky a Dublino. Gli emissari americani annunciano un’apertura russa alla partecipazione europea, che Mosca si affretta però a ridimensionare. Il giorno successivo il presidente del Consiglio Ue António Costa presenta il nuovo formato negoziale: Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Polonia, affiancati dalle istituzioni dell’Unione. Trump ha bisogno degli europei, ma non necessariamente per condividere con loro la regia dei negoziati. Sono proprio gli alleati del Vecchio Continente, infatti, a dover sostenere buona parte dei costi di un’eventuale pace: dalla ricostruzione dell’Ucraina alle garanzie militari necessarie per impedire che una tregua si trasformi nella premessa di una nuova guerra.

Il punto più delicato, tuttavia, riguarda ciò che Washington e Mosca intendono discutere. L’11 novembre Axios rivela che gli Stati Uniti hanno chiesto alla Russia una proposta per un nuovo accordo sulla sicurezza europea, comprensivo di misure per ridurre le tensioni. Il negoziato rischia così di spingersi ben oltre il destino dei territori occupati e le condizioni di un cessate il fuoco. Putin punta da anni a rimettere in discussione gli equilibri sorti dalla fine della guerra fredda, a cominciare dall’allargamento della Nato e dalla presenza militare occidentale nell’Europa orientale. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha già respinto l’ipotesi di rinegoziare l’architettura di sicurezza continentale; Trump, al contrario, appare disposto quantomeno a discuterne, senza che ciò implichi un’accettazione delle pretese russe. Una via di mezzo non sarà facile da trovare. Ma almeno, se ne parla. E’ già qualcosa.

A Kiev, intanto, si guarda con crescente attenzione anche a ciò che accade a Washington. Il nuovo Congresso potrebbe offrire a Zelensky margini politici che oggi non possiede. Una maggioranza democratica favorevole a rafforzare il sostegno militare all’Ucraina, eventualmente appoggiata da una parte dei Repubblicani, potrebbe aumentare la pressione sul Cremlino e complicare i piani della Casa Bianca. Ma il rovescio della medaglia è altrettanto evidente. Putin ha dalla sua il fattore tempo, può misurare la tenuta politica di Trump e attendere che le divisioni occidentali producano nuove opportunità negoziali. Due calcoli opposti che rischiano di produrre lo stesso tragico risultato: allontanare ancora la pace.

Trump ha fretta. Ma Putin?