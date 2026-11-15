A Normann eventi e sentieri riattivano la borgata mineraria di Gonnesa

A Normann, frazione di Gonnesa sul monte San Giovanni, volontari e Villaggio Normann Odv rilanciano eventi, sentieri e memoria mineraria.

A Gonnesa la memoria mineraria torna a vivere tra sentieri, concerti e fotografie

Normann, frazione del Comune di Gonnesa sul monte San Giovanni, è al centro di un progetto di recupero promosso da volontari e associazioni. L’ex borgata mineraria, un tempo abitata da direttori e impiegati delle compagnie estrattive, oggi ospita eventi culturali, percorsi naturalistici e iniziative dedicate alla memoria del territorio.

Per decenni Normann ha accolto servizi come la cantina e il dopolavoro. Con l’arresto delle attività minerarie, però, la frazione ha subito un rapido spopolamento e gli alloggi sono rimasti progressivamente vuoti. Da alcuni anni la situazione è cambiata grazie alla Villaggio Normann Odv, associazione di volontariato guidata da Pierluigi Carta.

Dal villaggio minerario agli spazi per la cultura

Carta ha un passato nella protezione civile e nell’amministrazione locale. Ha raccontato di avere fondato a 25 anni, insieme ad alcuni amici, Soccorso Iglesias, dopo l’incendio di Currargia in cui morirono 11 persone. L’associazione si è occupata anche di soccorso nelle aree terremotate e di interventi internazionali.

È stato inoltre sindaco di Iglesias per cinque anni. Durante quel periodo, ha spiegato, si lavorò a un piano strategico per accompagnare la città dalla dipendenza dall’attività mineraria verso nuove traiettorie di sviluppo, con attenzione al centro storico e alla valorizzazione del passato.

Il progetto su Normann ha previsto la pulizia degli spazi, il recupero dei sentieri, l’illuminazione di alcune aree e il ritorno di manifestazioni artistiche e culturali. La villa che fu residenza del direttore generale, con il suo giardino, è diventata sede di concerti e rappresentazioni. Il piazzale panoramico affacciato sulla valle e sul Golfo del Leone è stato invece attrezzato come belvedere e spazio per spettacoli.

Sentieri, biodiversità e memoria fotografica

La rete escursionistica denominata erbario si estende per decine di chilometri e sostiene attività legate alle escursioni e alla biodiversità locale. Alle iniziative hanno collaborato l’Università di Cagliari, partner esteri, amministrazioni locali e la Fondazione di Sardegna, con contributi sul piano scientifico e logistico.

Tra i programmi in corso c’è Memorabilia, dedicato al recupero e alla valorizzazione dell’archivio fotografico di Normann e delle comunità vicine. Il progetto ricostruisce, attraverso le immagini, il declino della frazione e le possibilità di una sua rinascita, collegando memoria e prospettive future.

Le prossime iniziative

Le stagioni culturali sono organizzate attorno a temi specifici. Quella di quest’anno è dedicata a Res pubblica; per il prossimo ciclo è prevista una riflessione sull’elaborazione del lutto sociale, con un approccio simbolico ispirato all’arte del Gintsugi, associata alla riparazione come forma di nuova bellezza.

Secondo il progetto, eventi, percorsi e laboratori rivolti a residenti, studenti e visitatori possono contribuire alla riattivazione sociale della frazione, al turismo culturale e all’educazione ambientale. L’obiettivo dichiarato è favorire anche opportunità economiche per le comunità locali, integrando cultura, ambiente e partecipazione.

Il coinvolgimento di università e fondazioni viene indicato come uno strumento per consolidare iniziative di ricerca, monitoraggio ambientale e formazione. In questa prospettiva, il recupero di Normann viene presentato come un possibile modello di rigenerazione territoriale nelle aree post-industriali.

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