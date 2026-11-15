A Torre Maura arrestato un trentenne: nello zaino lanciato tre chili di hashish

A Torre Maura arrestato un 30enne: tre chili di hashish e materiale per il confezionamento scoperti in uno zaino e nell’appartamento.

A Torre Maura, un trentenne arrestato dopo il lancio dello zaino con hashish

Gli agenti del commissariato di Frascati hanno arrestato un romano di 30 anni a Torre Maura, dopo averlo sorpreso mentre lanciava dalla finestra uno zaino con circa tre chili di hashish. Nell’appartamento gli investigatori hanno individuato una base predisposta per lo spaccio nel quadrante dell’Alessandrino.

La polizia, diretta da Alfredo Carlaccini, si era recata nell’abitazione perché sospettava che l’uomo spacciasse. Quando ha capito che gli agenti stavano per entrare, il trentenne ha evitato di aprire la porta e ha gettato lo zaino dalla finestra dell’appartamento, situato all’ottavo piano.

Lo zaino recuperato in strada

Mentre alcuni investigatori cercavano di convincerlo ad aprire, i colleghi hanno recuperato il borsone. Oltre all’hashish, all’interno sono stati trovati un bilancino di precisione, il materiale per confezionare le dosi e una macchina per il sottovuoto.

All’operazione hanno partecipato i poliziotti della squadra giudiziaria di Frascati, con la collaborazione dei colleghi del Casilino e l’ausilio di Nelly, il cane antidroga della questura di Roma. In casa sono state sequestrate altre dosi di droga e alcuni coltelli con la lama sporca di “fumo”. Secondo gli investigatori, potrebbero essere stati utilizzati per tagliare i panetti.

Gli accertamenti sul cellulare

Gli agenti hanno inoltre trovato sul balcone un cellulare, ora sequestrato. Su delega del pubblico ministero sarà eseguita la copia forense del dispositivo per esaminare i contatti e i messaggi salvati.

L’obiettivo degli accertamenti è ricostruire la filiera del giro di spaccio che, secondo quanto emerso finora, ruotava intorno alla base logistica allestita nell’appartamento. Le indagini su questo presunto giro sono ancora in corso.