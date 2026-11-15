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I RISULTATI

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Assoluti Invernali di Nuoto, sfilata di Azzurri e medaglie a Riccione: tutti i risultati

15 novembre 2026 | 23:22
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di Redazione

Redazione

Assoluti Invernali di Nuoto, sfilata di Azzurri e medaglie a Riccione: tutti i risultati

La competizione dal 12 al 14 novembre. In palio la qualifica iridata per Pechino

Riccione – Grandi emozioni agli Assoluti Invernali di Nuoto, che si sono svolti a Riccione, dal 12 al 14 novembre. Al centro federale romagnolo hanno sfilato i grandi campioni italiani, tra cui Simona Quadarella, Luca De Tullio, Michele Lamberti, Nicolò Martinenghi, Costanza Cocconcelli e Sara Franceschi. In palio c’era la qualifica anche dei Mondiali in Vasca Corta che si terranno a Pechino dal 1 al 6 dicembre.

Come riporta federnuoto.it – In base a questi criteri risultano già qualificati Thomas Ceccon, Simone Cerasuolo, Sara Curtis, Anita Gastaldi, Nicolò Martinenghi, Benedetta Pilato, Simona Quadarella, Alberto Razzetti, Carlos D’Ambrosio, Emma Virginia Menicucci ed Alessandra Mao.

Saranno inoltre selezionati per i posti ancora liberi:
3) gli atleti che nella finale A del Campionato Italiano in vasca corta (Riccione, 12-14 novembre) conseguiranno un tempo uguale o migliore rispetto a quelli riportati nella tabella tempi-limite.
Eventuali ulteriori integrazioni della squadra, sia per la copertura di posti ancora disponibili sia per il completamento delle staffete, saranno stabilite a discrezione della Direzione Tecnica considerando anche le prestazioni ottenute dagli atleti al Trofeo Nico Sapio (Genova, 30-31 ottobre)

Criteri di qualificazione ai mondiali in vasca corta di Pechino (1-6 dicembre).
Alla manifestazione sono qualificati:
1) le atlete e gli atleti classificati ai primi tre posti ai Campionati Europei di Parigi 2026;
2) gli atleti ritenuti funzionali alla composizione delle staffette qualificate ai Mondiali di Pechino.

Tutti i risultati – Fonte Federnuoto/federnuoto.it

I podi della prima giornata – giovedì 12 novembre

200 metri stile libero mas

RI 49″04 di Lorenzo Mora del 14/12/2022 a Melbourne

tempo limite iridato 49″69

  1. Lorenzo Mora (Fiamme Rosse/VVFF Modena) 49″82
  2. Michele Lamberti (Fiamme Gialle/GAM Team) 49″99 pp (precedente 50″57 del 12/12/2025 a Riccione)
  3. Francesco Lazzari (Fiamme Oro/Sport Club 12 Ispra) 50″57

50 dorso fem

RI 25″49 di Sara Curtis del 07/12/2025 a Lublino

tempo limite iridato 25″69

  1. Francesca Pasquino (Fiamme Oro/In Sport Rane Rosse) 26″66 pp (precedente 26″83 del 14/02/2025 a Torino)
  2. Martina Biasioli (CN Torino) 26″87 pp (precedente 27″14 del 31/10/2026 a Genova)
  3. Chiara Lamanna (Carabinieri/CC Aniene) 27″11

400 stile libero mas – serie lente

RI 3’36″63 di Gabriele Detti del 07/04/2019 a Riccone

tempo limite iridato 3’37″79

  1. Francesco Volpe (CC Aniene) 3’38″30 pp (precedente 3’41″50 del 01/04/2026 a Riccione)
  2. Luca De Tullio (Fiamme Oro/CC Aniene) 3’38″58 pp (precedente 3’41″49 del 05/12/2023 a Otopeni)
  3. Alessandro Ragaini (Carabinieri/Team Marche) 3’41″64

200 stile libero fem

RI 1’51″17 di Federica Pellegrini del 13/12/2009

tempo limite iridato 1’53″59

  1. Alessandra Mao (Team Veneto) 1’54″98
  2. Giulia D’Innoncenzo (Carabinieri/CC Aniene) 1’55″12
  3. Matilde Biagiotti (Fiamme Oro/RN Florentia) 1’55″44

100 rana mas

RI 55″63 di Nicolò Martinenghi del 04/11/2021 a Kazan

tempo limite iridato 56″49

  1. Gabriele Mancini (Marina Militare/CN Torino) 56″46 pp (precedente 56″89 del 12/12/2025 a Riccione)
  2. Nicolò Martinenghi (CC Aniene) 57″11
  3. Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imolanuoto) 57″15

100 rana fem

RI 1’03″55 di Benedetta Pilato del 15/11/2020 a Budapest

tempo limite iridato 1’03″99

  1. Benedetta Pilato (CC Aniene) 1’04″42
  2. Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics) 1’04″52 pp (precedente 1’06″19 del 23/12/2022 a Livorno)
  3. Ilaria Cusinato (Fiamme Oro/Team Veneto) 1’05″76

100 farfalla mas

RI 48″64 di Matteo Rivolta del 27/11/2021 ad Eindhoven

tempo limite iridato 49″29

  1. Simone Stefanì (Fiamme Oro/Time Limit) 48″92 pp (precedente 49″13 del 01/12/2023 a Riccione)
  2. Andrea Camozzi (Carabinieri/CC Aniene) 49″96
  3. Edoardo Valsecchi (RN Florentia) 50″00

50 farfalla fem

RI 25″03 di Silvia Di Pietro del 06/11/2021 a Kazan

tempo limite iridato 25″19

  1. Elena Capretta (Fiamme Oro/CC Aniene) 25″49
  2. Emma Virginia Menicucci (Esercito/CC Aniene) 25″77
  3. Rita Maria Pignatiello (Fiamme Oro/CC Aniene) 26″05

50 stile libero mas

RI 20″69 di Marco Orsi del 05/12/2014 a Doha

tempo limite iridato 20″89

  1. Andrea Battista Candela (Carabinieri/Canottieri Tevere Remo) 20″82 pp (precedente 21″20 del 01/04/2025 a Riccione)
  2. Leonardo Deplano (Carabinieri/CC Aniene) 20″89
  3. Lorenzo Zazzeri (Esercito/RN Florentia) 21″15

1500 stile libero fem – serie lente

RI 15’29″74 di Simona Quadarella del 05/03/2021 a Roma

tempo limite iridato 15’42″09

  1. Simona Quadarella (CC Aniene) 15’33″80
  2. Noemi Cesarano (Marina Militare/Time Limit) 15’39″21
  3. Valerie Buffa (Buonconsiglio Nuoto) 16’03″59

100 misti mas

RI 50″95 di Marco Orsi del 07/11/2021 a Kazan

tempo limite iridato 51″49

  1. Lorenzo Glessi (Esercito/Gorizia Nuoto) 52″48
  2. Jacopo Barbotti (CC Aniene) 52″81
  3. Alessandro Tredici (Marina Militare/H. Sport) 52″90

100 misti fem

RI 58″45 di Costanza Cocconcelli del 26/09/2021 a Napoli

tempo limite iridato 58″19

  1. Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/NC Azzurra 91) 58″18 RI (precedente 58″45 di Costanza Cocconcelli del 26/09/2021 a Napoli)
  2. Chiara Della Corte (Fiamme Oro/Campania Sport) 59″28
  3. Martina Biasioli (CN Torino) 1’00″18

I podi della seconda giornata – venerdì 13 novembre

100 farfalla fem

RI 56″06 di Elena Di Liddo del 15/12/2018 ad Hangzhou

tempo limite iridato 55″69

  1. Anita Gastaldi (CarabinieriVO2 Nuoto Torino) 57″38
  2. Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/NC Azzurra 91) 57″58
  3. Sofia Sartori (VO2 Nuoto Torino) 57″67

200 farfalla mas

RI 1’48″64 di Alberto Razzetti del 12/12/2024 a Budapest

tempo limite iridato 1’50″69

  1. Andrea Camozzi (Carabinieri/CC Aniene) 1’51″18 pp (precedente 1’51″62 del 13/12/2025 a Riccione)
  2. Gianmarco Foglia (Team Veneto) 1’53″98
  3. Andrea Trevisan (Nuotatori Milanesi) 1’54″32

100 dorso fem

RI 56″57 di Margherita Panziera del 04/12/2019 a Glasgow

tempo limite iridato 56″59

  1. Giulia D’Innoncenzo (Carabinieri/CC Aniene) 57″56
  2. Martina Biasioli (CN Torino) 57″75
  3. Chiara Lamanna (Carabinieri/CC Aniene) 58″38

50 dorso mas

RI 22″62 di Michele Lamberti del 03/11/2021 a Kazan

tempo limite iridato 22″89

  1. Lorenzo Mora (Fiamme Rosse/VVFF Modena) 22″75
  2. Michele Lamberti (Fiamme Gialle/GAM Team) 22″79
  3. Gianluca Andolfi (CC Aniene) 23″25

400 misti fem

RI 4’26″06 di Alessia Filippi del 14/12/2008 a Rijeka

tempo limite iridato 4’29″9

  1. Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics) 4’29″12
  2. Giada Alzetta (Leosport) 4’31″17
  3. Sofia Napoli (TVN) 4’33″43

400 misti mas

RI 3’57″01 del 10/12/2023 a Otopeni

tempo limite iridato 4’01″49

  1. Simone Spediacci (Fiamme Oro/Livorno Aquatics) 4’03″44 pp (precedente 4’04″43 del 11/12/2025 a Riccione)
  2. Jacopo Barbotti (CC Aniene) 4’03″79
  3. Christian Mantegazza (Fiamme Gialle/Team Trezzo) 4’05″94

100 stile libero fem

RI 51″26 di Sara Curtis del 06/12/2025 a Lublino

tempo limite iridato 52″29

  1. Emma Virginia Menicucci (Esercito/CC Aniene) 52″06 pp (precedente 52″87 in batteria; precedente 52″94 del 01/11/2026 a Roma)
  2. Alessandra Mao (Team Veneto) 53″40 pp (precedente 53″49 del 28/03/2026 a Riccione)
  3. Matilde Biagiotti (Fiamme Oro/RN Florentia) 53″81

100 stile libero mas

RI 45″51 di Alessandro Miressi del 10/12/2023 a Otopeni

tempo limite iridato 46″09

  1. Carlos D’Ambrosio (Fiamme Gialle/Fondazione Bentegodi) 46″41
  2. Lorenzo Zazzeri (Esercito/RN Florentia) 46″42
  3. Leonardo Deplano (Carabinieri/CC Aniene) 46″87

50 rana fem

RI 28″81 di Benedetta Pilato del 21/11/2020 a Budapest

tempo limite iridato 29″59

  1. Benedetta Pilato (CC Aniene) 29″38
  2. Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle/Team Insubrika) 30″22
  3. Irene Burato (Fiamme Oro/Team Veneto) 30″48

50 rana mas

RI 25″37 di Nicolò Martinenghi del 06/11/2021 a Kazan

tempo limite iridato 25″79

  1. Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imolanuoto) 25″81
  2. Gabriele Mancini (Marina Militare/CN Torino) 25″98
  3. Nicolò Martinenghi (CC Aniene) 26″04

800 stile libero fem

RI 8’03″00 di Simona Quadarella del 05/12/2025 a Lublino

tempo limite iridato 8’14″09

  1. Simona Quadarella (CC Aniene) 8’08″84
  2. Noemi Cesarano (Marina Militare/Time Limit) 8’14″81
  3. Valentina Procaccini (Fiamme Azzurre/CC Aniene) 8’20″53

800 stile libero mas

RI 7’27″94 di Gregorio Paltrinieri del 07/11/2021 a Kazan

tempo limite iridato 7’31″79

  1. Luca De Tullio (Fiamme Oro/CC Aniene) 7’33″55
  2. Francesco Volpe (CC Aniene) 7’36″67
  3. Alessandro Ragaini (Carabinieri/Team Marche) 7’39″03

I podi della terza giornata – sabato 14 novembre

50 stile libero fem

RI 23″39 di Silvia Di Pietro del 02/12/2025 a Lublino

tempo limite iridato 23″69

  1. Emma Virginia Menicucci (Esercito/CC Aniene) 24″11 pp (precedente 24″38 del 01/11/2026 a Roma)
  2. Elena Capretta (Fiamme Oro/CC Aniene) 24″41
  3. Agata Maria Ambler (Team Veneto) 24″44

200 dorso mas

RI 1’47″49 di Thomas Ceccon del 23/10/2025 a Toronto

tempo limite iridato 1’48″99

  1. Lorenzo Mora (Fiamme Rosse/VVFF Modena) 1’50″42
  2. Daniele Del Signore (Fiamme Gialle/CC Aniene) 1’51″14 pp (precedente 1’52″42 del 13/11/2025 a Riccione)
  3. Pietro Ruggero Ubertalli (CN Torino) 1’51″16

200 dorso fem

RI 2’01″45 di Margherita Panziera del 06/12/2019 a Glasgow

tempo limite iridato 2’02″99

  1. Giulia D’Innocenzo (Carabinieri/CC Aniene) 2’04″47 pp (precedente 2’05″66 del 01/11/2024 a Roma)
  2. Benedetta Boscaro (Team Veneto) 2’05″51
  3. Elisa Maloni (Superba Nuoto) 2’06″56

50 farfalla mas

RI 22″01 di Michele Busa del 11/12/2024 a Budapest

tempo limite iridato 22″09

  1. Simone Stefanì (Fiamme Oro/Time Limit) 22″15
  2. Andrea Battista Candela (Carabinieri/Tevere Remo) 22″54
  3. Edoardo Valsecchi (RN Florentia) 22″67

200 farfalla fem

RI 2’04″07 di Anita Gastaldi del 07/12/2025 a Lublino

tempo limite iridato 2’05″29

  1. Paola Borrelli (Fiamme Gialle/In Sport Rane Rosse) 2’06″15
  2. Sofia Sartori (VO2 Nuoto Torino) 2’06″63
  3. Helena Musetti (CC Aniene) 2’07″72

200 rana mas

RI 2’03″80 di Edoardo Giorgetti del 18/12/2009 a Manchester

tempo limite iridato 2’02″69

  1. Alessandro Fusco (Fiamme Gialle/CC Aniene) 2’04″62
  2. Christian Mantegazza (Fiamme Gialle/Team Trezzo) 2’05″74
  3. Nicolò Martinenghi (CC Aniene) 2’06″34

200 rana fem

RI 2’18″96 di Lisa Angiolini del 12/12/2025 a Riccione

tempo limite iridato 2’18″89

  1. Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics) 2’20″30 pp (precedente 2’21″07 del 23/12/2022 a Livorno)
  2. Francesca Fangio (Esercito) 2’21″11
  3. Lucrezia Mancini (Fiamme Oro/Spoleto Nuoto) 2’23″71

200 stile libero mas

RI 1’40″69 di Carlos D’Ambrosio del 30/03/2026 a Riccione

tempo limite iridato 1’41″59

  1. Carlos D’Ambrosio (Fiamme Gialle/Fondazione Bentegodi) 1’41″26
  2. Alessandro Ragaini (Carabinieri/Team Marche) 1’43″05
  3. Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Nuoto My Sport) 1’43″14

400 stile libero fem

RI 3’56″70 di Simona Quadarella del 02/12/2025 a Lublino

tempo limite iridato 4’00″09

  1. Simona Quadarella (CC Aniene) 3’59″98
  2. Noemi Cesarano (Marina Militare/Time Limit) 4’03″32
  3. Elisa Pignotti (CC Aniene) 4’03″58

200 misti mas

RI 1’50″88 di Alberto Razzetti del 10/12/2024 a Budapest

tempo limite iridato 1’52″89

  1. Jacopo Barbotti (CC Aniene) 1’53″48 pp (precedente 1’54″82 del 12/12/2025 a Riccione)
  2. Simone Spediacci (Fiamme Oro/Livorno Aquatics) 1’53″67
  3. Alessandro Tredici (Marina Militare/H. Sport) 1’54″39

200 misti fem

RI 2’06″17 di Ilaria Cusinato del 15/12/2018 ad Hangzhou

tempo limite iridato 2’06″59

  1. Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics) 2’07″08 pp (precedente 2’07″25 del 13/12/2022 a Melbourne)
  2. Chiara Della Corte (Fiamme Oro/Campania Sport) 2’07″75
  3. Sofia Napoli (TVN) 2’09″50

1500 stile libero mas

RI 14’08″06 di Gregorio Paltrinieri del 04/12/2015 a Netanya

tempo limite iridato 14’25″29

  1. Luca De Tullio (Fiamme Oro/CC Aniene) 14’22″62 pp (precedente 14’28″44 del 10/12/2024 a Budapest)
  2. Matteo Diodato (Fiamme Oro/Livorno Aquatics) 14’31″22
  3. Francesco Volpe (CC Aniene) 14’35″48

Classifica femminile per società

(migliori tre civili e militari nella generale / 58 società a punti)

  1. CC Aniene 351.00
  2. Fiamme Oro 245.50
  3. Fiamme Gialle 145.00
  4. In Sport Rane Rosse 139.50
  5. Team Veneto 117.00
  6. Carabinieri 106.50

Classifica maschile per società

(migliori tre civili e militari nella generale / 48 a punti)

  1. CC Aniene 339.00
  2. Fiamme Oro 271.50
  3. Fiamme Gialle 199.00
  4. Carabinieri 178.00
  5. Esercito 116.00
  6. CN Torino 112.00
  7. Aurelia Nuoto 82.00

Foto Andrea Masini / DBM (da federnuoto.it)

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