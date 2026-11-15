Assoluti Invernali di Nuoto, sfilata di Azzurri e medaglie a Riccione: tutti i risultati

Riccione – Grandi emozioni agli Assoluti Invernali di Nuoto , che si sono svolti a Riccione, dal 12 al 14 novembre. Al centro federale romagnolo hanno sfilato i grandi campioni italiani, tra cui Simona Quadarella, Luca De Tullio, Michele Lamberti, Nicolò Martinenghi, Costanza Cocconcelli e Sara Franceschi. In palio c’era la qualifica anche dei Mondiali in Vasca Corta che si terranno a Pechino dal 1 al 6 dicembre.

Saranno inoltre selezionati per i posti ancora liberi:

3) gli atleti che nella finale A del Campionato Italiano in vasca corta (Riccione, 12-14 novembre) conseguiranno un tempo uguale o migliore rispetto a quelli riportati nella tabella tempi-limite.

Eventuali ulteriori integrazioni della squadra, sia per la copertura di posti ancora disponibili sia per il completamento delle staffete, saranno stabilite a discrezione della Direzione Tecnica considerando anche le prestazioni ottenute dagli atleti al Trofeo Nico Sapio (Genova, 30-31 ottobre)