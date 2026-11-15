ATP Finals 2026, Sinner riceve il Premio Giulio Onesti. I complimenti di Buonfiglio

Sinner, in completo nero, è stato accolto sul Centrale da una pioggia di applausi e dal boato dell’Inalpi Arena. “La fondazione Onesti – ha detto Carraro – ogni anno attribuisce questo premio a chi eccelle nello sport. Abbiamo scelto il tennis perché, negli ultimi 20 anni, non ce n’è uno con un’evoluzione simile. Questo sport ha decuplicato gli iscritti, migliorato i bilanci e ottenuto grandi successi”. E ancora: “Lo abbiamo fatto indicando alcune persone per rappresentare tutti gli appassionati. Si tratta di Angelo Binaghi, Jasmine Paolini, il più grande tennista italiano di tutti i tempi Jannik Sinner e i capitani di Coppa Davis e Billie Jean King Cup” ha aggiunto Carraro, con riferimento a Filippo Volandri e Tathiana Garbin.