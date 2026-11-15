ATP Finals 2026, Zverev batte Jodar all’esordio: per il tedesco tutto facile in due set

Torino, 15 novembre2026 – Il numero uno alza subito la voce tra i maestri. Alexander Zverev batte Rafa Jodar nel match d’esordio alle Atp Finals e manda subito un messaggio agli altri grandi del tennis mondiale: le titubanze delle ultime settimane sono alle spalle. La lucidità è stata ritrovata e la candidatura alla vittoria del titolo a Torino può solo accompagnare. Il tedesco si impone in due set contro lo spagnolo, con il punteggio di 6-4 6-4 in poco meno di un’ora e mezza, conquistando così il primo successo nel gruppo John McEnroe.