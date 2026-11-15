Contributo affitto per genitori separati, ammesse 7.402 richieste su 15.545

Contributo affitto, ammesse 7.402 domande: aiuti ai genitori separati entro dicembre

Sono 7.402 le domande ammesse al contributo affitto destinato ai genitori separati. Le richieste presentate entro il 28 ottobre erano complessivamente 15.545. Secondo quanto comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), l’erogazione del sostegno è prevista entro dicembre per tutti gli ammessi.

Requisiti e profilo dei beneficiari

Il contributo utilizza come requisito il reddito dichiarato ai fini Irpef, con una soglia fissata a 35.000 euro annui, invece dell’Isee. La misura è pensata per raggiungere anche la cosiddetta “fascia grigia”: famiglie e genitori che lavorano ma possono incontrare difficoltà nel sostenere il costo di una nuova abitazione dopo la separazione.

Tra gli ammessi, l’88% è costituito da cittadini italiani e il 12% da cittadini stranieri: il 3,5% proviene da Paesi Ue e l’8,5% da Paesi extra Ue. Il 60,3% dichiara un reddito fino a 25.000 euro annui. Gli uomini rappresentano il 56,9% dei beneficiari, le donne il 43,1%; oltre la metà ha tra 45 e 54 anni e quasi una persona su due ha almeno due figli.

Erogazioni e risorse per il 2027

“La forte risposta alla misura conferma l’importanza di aver dato attenzione a una forma di disagio abitativo spesso rimasta ai margini delle politiche di sostegno”, ha dichiarato Matteo Salvini. Il ministro ha aggiunto che migliaia di madri e padri riceveranno il contributo entro dicembre.

Per il 2027, il Dl Infrastrutture prevede un incremento di 30 milioni di euro del Fondo dedicato, che passerà da 20 a 50 milioni di euro. L’obiettivo indicato è ampliare la platea e consolidare il sostegno.

Restano questioni operative legate alla gestione delle erogazioni e al coordinamento con le politiche abitative locali. L’aumento della domanda di alloggi a canone accessibile potrebbe accentuare le tensioni nei mercati immobiliari già sotto pressione, se non accompagnato da interventi sull’offerta.