Controlli dei Carabinieri tra Anzio e Nettuno: cinque denunce e oltre 26mila euro di sanzioni

Carabinieri, controlli straordinari tra Anzio e Nettuno: cinque denunce, tre lavoratori in nero e oltre 26mila euro di sanzioni.

Un servizio straordinario dei Carabinieri della Compagnia di Anzio, con il supporto del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Roma, ha interessato i comuni di Anzio e Nettuno. Nel corso delle verifiche sono state identificate 81 persone e controllati 43 veicoli. Il bilancio comprende cinque denunce e sanzioni complessive per oltre 26mila euro.

Le denunce e il furto al supermercato

Due persone sono state denunciate per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Si tratta di un 46enne residente a Siracusa, trovato con un coltello a serramanico lungo 22 centimetri, e di un 26enne del posto, in possesso di un coltello di 17 centimetri.

Un 29enne residente a Benevento è stato denunciato per uso di atto falso: sulla sua autovettura era stata applicata una targa prova contraffatta. A Nettuno, invece, una coppia residente a Latina, lui di 26 anni e lei di 22, è stata denunciata per tentato furto aggravato in concorso.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la giovane donna avrebbe occultato generi alimentari in un passeggino, mentre il compagno sarebbe rimasto all’esterno del supermercato con funzione di palo. La refurtiva è stata recuperata e restituita.

Ispezioni sul lavoro e attività sospesa

Gli accertamenti sul lavoro sommerso hanno riguardato due esercizi pubblici di Anzio. In un bar di via Nettunense sono state riscontrate violazioni sul pagamento delle retribuzioni in contanti e sulla tracciabilità degli stipendi, con 10.833 euro di sanzioni amministrative a carico del titolare.

In un ristorante, su nove lavoratori identificati, tre sono risultati completamente “in nero”. Per questa situazione sono state comminate sanzioni per 8.350 euro. I Carabinieri hanno inoltre disposto la sospensione dell’attività imprenditoriale dal 16 novembre, qualora il datore di lavoro non regolarizzi le posizioni entro i termini previsti dalla legge.

Sostanze stupefacenti e sicurezza stradale

Due assuntori sono stati segnalati alla Prefettura di Roma dopo essere stati trovati in possesso, rispettivamente, di 1,60 e 2,30 grammi di cocaina.