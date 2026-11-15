Dopo 22 ore e 14 orbite, SpaceX cattura il secondo stadio della Starship

SpaceX recupera per la prima volta il secondo stadio di Starship dopo 22 ore e 14 orbite: il volo ha rilasciato 26 satelliti Starlink.

SpaceX ha recuperato per la prima volta il secondo stadio della Starship al termine di un volo durato oltre 22 ore. Il veicolo è rientrato come previsto alla base spaziale dell’azienda in Texas, dove l’operazione è stata accolta dagli applausi dei dipendenti presenti.

Il recupero dopo il volo di prova

La missione era il quindicesimo volo di prova del sistema. Durante il viaggio, la navicella Starship ha completato 14 orbite attorno alla Terra e ha rilasciato 26 satelliti per la costellazione Starlink, il servizio di internet satellitare di Elon Musk.

Finora SpaceX aveva recuperato in tre occasioni i booster, cioè i propulsori del primo stadio. Il rientro della Starship presentava difficoltà maggiori: la navicella tornava a una velocità più elevata e da un’altitudine superiore rispetto ai booster.

«Era il Santo Graal del volo spaziale: precipitare attraverso il fuoco per poi essere afferrati al volo da una struttura d’acciaio. Abbiamo catturato una Starship e ora tutto cambia», ha dichiarato il portavoce di SpaceX Dan Huot.

Una traiettoria studiata per evitare le aree abitate

Gli ingegneri hanno pianificato la traiettoria di rientro tenendo conto del passaggio sopra il continente americano. La Starship ha sorvolato aree desertiche scarsamente popolate, evitando i centri abitati, e ha aggirato le città della Rio Grande Valley in Texas con un’ampia manovra finale.

«Per tornare sulla costa orientale del Texas, è necessario sorvolare l’intero continente. Di conseguenza, il percorso attraversa inevitabilmente zone abitate; per questo abbiamo dedicato molto tempo a individuare la modalità più sicura per effettuare tale manovra», ha spiegato Lars Blackmore, ingegnere senior di SpaceX.

Le missioni future tra Starlink, Luna e Marte

Il recupero rappresenta un progresso nello sviluppo del razzo, concepito per missioni verso la Luna e Marte, oltre che per il trasporto di data center nello spazio. Alcune versioni della Starship sono progettate per mettere in orbita satelliti per le telecomunicazioni e data center; altre saranno destinate al trasporto di persone.

La Nasa prevede di utilizzare Starship come modulo di allunaggio per la missione Artemis. Jared Isaacman si è congratulato con SpaceX per «un altro lancio spettacolare», senza fare riferimento alle difficoltà riscontrate con il booster.