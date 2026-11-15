Albero crollato su casa e auto a Fregene, l’opposizione attacca il Comune sui controlli mancati

Dopo il crollo di un pino su casa e auto in viale Tirrenia a Fregene, l’opposizione chiede chiarimenti sui controlli e rilancia la mappatura degli alberi.

Fregene, 15 novembre 2026 — “Nella notte, durante il forte temporale, un pino è crollato in viale Tirrenia, finendo su un’abitazione e su un’auto, come riportato da Fregeneonline. Come gruppi di opposizione esprimiamo la nostra vicinanza alle persone coinvolte confidando nel fatto che le istituzioni intervengano in supporto per i danni subiti e chiediamo al Comune di chiarire quali controlli siano stati effettuati sull’albero e quali verifiche siano previste sulle alberature vicine”. Lo afferma un comunicato a firma dell’Opposizione.

“Il tema -prosegue la nota – era già arrivato in Consiglio comunale. Il 29 luglio 2026 avevamo presentato la mozione prot. 130627/2026 per chiedere una mappatura georeferenziata delle alberature potenzialmente pericolose in tutto il territorio di Fiumicino. La mozione è stata respinta dalla maggioranza con 9 voti contrari contro i 5 favorevoli dell’opposizione come risulta dal portale ufficiale delle sedute consiliari. (fiumicino.consiglicloud.it)

La proposta chiedeva di affidare le verifiche di stabilità a professionisti qualificati e di dare priorità agli alberi vicini a scuole, parchi, fermate del trasporto pubblico e strade molto frequentate. Chiedevamo inoltre un piano pubblico con tempi e risorse per la messa in sicurezza, abbattimenti nei casi in cui le verifiche tecniche li rendessero necessari e la messa a dimora di almeno un nuovo albero per ogni esemplare rimosso, compatibilmente con l’idoneità dei siti.

Spetta ai tecnici accertare le cause del cedimento. Al sindaco e alla Giunta chiediamo di dire quando il pino di viale Tirrenia sia stato controllato l’ultima volta, con quale esito e se fossero già arrivate segnalazioni. Chiediamo anche che siano rese pubbliche le verifiche programmate a Fregene e nelle altre località del Comune, con l’indicazione delle aree prioritarie e delle date previste.