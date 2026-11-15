Caregiver e inclusione, il Lazio chiama a raccolta famiglie e sanità all’Istituto San Michele

All’Asp Istituto Romano di San Michele una giornata dedicata a chi assiste i propri cari, con consulenze specialistiche delle Asl laziali e focus su Durante e Dopo di Noi.

Roma – Sabato 21 novembre 2026, dalle 9:30 alle 18:30, l’Asp Istituto Romano di San Michele a Roma ospiterà la terza edizione della Giornata regionale del caregiver e dell’inclusione sociale. L’iniziativa della Regione Lazio prevede visite mediche gratuite e tavoli tematici sull’integrazione sociosanitaria.

Un confronto diretto tra istituzioni, sanità territoriale e famiglie per ridefinire i servizi di assistenza nel Lazio. Sabato 21 novembre 2026, dalle 9:30 alle 18:30, l’Asp Istituto Romano di San Michele, in piazzale Antonio Tosti 4 a Roma, ospiterà “UNiamo Caregiver”, la terza edizione della Giornata regionale del caregiver e dell’inclusione sociale promossa dalla Regione Lazio. L’appuntamento unisce l’approfondimento normativo e sociosanitario all’offerta diretta di prestazioni sanitarie gratuite per i cittadini.

Rocca: “Nessuno deve rinunciare a sé stesso per assistere chi ama”

L’iniziativa punta a consolidare la rete di supporto per chi si occupa quotidianamente di familiari fragili o con disabilità. “Prendersi cura di una persona cara è un impegno quotidiano, fatto di fatica, rinunce e tanto amore. Ai caregiver e alle loro famiglie va il ringraziamento della Regione Lazio. Chi si prende cura degli altri deve poter contare su ascolto, sostegno e servizi. Nessuno deve rinunciare a sé stesso per assistere chi ama.

Come istituzioni dobbiamo rendere questo impegno meno gravoso, unendo servizi sociali e sanitari e ascoltando le associazioni. Vogliamo un Lazio più inclusivo, dove nessuno si senta solo. A tutti i caregiver va la mia gratitudine: il vostro tempo è un valore immenso per tutta la comunità”, dichiara il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

Maselli: “C oprogettare un welfare che diventa sempre più sfidante”

Sulla necessità di una programmazione condivisa interviene l’assessore all’Inclusione sociale, servizi alla persona, disabilità e terzo settore della Regione Lazio, Massimiliano Maselli: “Siamo alla terza edizione della giornata regionale del caregiver e dell’inclusione sociale. Con grande senso di responsabilità e competenza tutti gli attori coinvolti dovranno coprogettare un welfare che diventa sempre più sfidante e ambizioso. Vi aspettiamo anche questo anno con le vostre famiglie e con caregiver per continuare a camminare insieme per realizzare il Progetto di Vita”.

Il Villaggio della Salute e le visite specialistiche gratuite

Accanto ai lavori istituzionali, dalle ore 10:00 prenderà il via l’attività del Villaggio della Salute con consulenze mediche e visite specialistiche gratuite. L’iniziativa coinvolge i medici delle Asl di Roma e provincia e delle principali aziende ospedaliere del territorio: tutte le Asl da Roma 1 a Roma 6, le Asl di Latina, Rieti, Frosinone e Viterbo, l’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea, il Policlinico Tor Vergata, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I, gli Irccs Ifo, il servizio Tobia e il Comitato Municipi 8-11-12 di Roma della Croce Rossa Italiana.

Il programma dei tavoli tematici e gli interventi

La mattina si aprirà alle 10:30 con i saluti istituzionali di Giovanni Libanori, presidente dell’Asp San Michele, Anna Teresa Formisano, garante regionale per le persone con disabilità, Luciano Ciocchetti, vicepresidente della Commissione Affari Sociali, e del presidente Rocca, seguiti dall’intervento dell’assessore Maselli.

Dalle 11:00 prenderanno il via tre tavoli tematici:

Integrazione sociosanitaria (ore 11:00): moderato da Andrea Urbani, direttore regionale della Salute e dell’integrazione sociosanitaria, vedrà gli interventi di Pierangelo Conti (direttore Consorzio Tineri), Assunta De Luca (direttrice sanitaria aziendale della Asl di Viterbo) e Antonio Caponetto (capo di gabinetto del Ministero della disabilità, presenza indicata con asterisco nel programma) sul budget di progetto e di salute.

Il Durante e Dopo di Noi (ore 11:30): moderato da Fulvio Viel, dirigente della direzione Inclusione sociale della Regione Lazio, approfondirà gli strumenti giuridici con il notaio in Roma Elisa Puglielli, le novità normative con Elena Rendina del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il ruolo delle fondazioni di partecipazione con Simona Polizzano, direttrice del Consorzio dei Laghi.

Percorsi innovativi per la disabilità (ore 12:00): moderato da Ornella Guglielmino, direttrice regionale della direzione Inclusione sociale, affronterà il tema del Centro regionale per l’autismo con Giuseppe Nicolò (direttore Dipartimento Salute Mentale Asl Roma 5), il percorso Tobia per pazienti non collaboranti con il coordinatore Stefano Capparucci e l’inclusione delle donne con disabilità con don Giacomo Pavanello del Centro della Pastorale della Famiglia.

Alle 12:30 si terranno le premiazioni della Giornata Caregiver, seguite dalla pausa pranzo delle 13:00. Nel pomeriggio i lavori riprenderanno alle 15:00 con l’ascolto delle Consulte della disabilità e alle 17:30 con la performance teatrale “L’inclusione va in scena”, fino alla chiusura prevista per le 18:30.

Informazioni logistiche e parcheggi

Per raggiungere la sede di piazzale Antonio Tosti 4, l’organizzazione ha predisposto due aree di sosta dedicate:

Parcheggio gratuito: situato in viale Carlo Tommaso Odescalchi 30.

Parcheggio riservato: in piazzale Antonio Tosti 4, accessibile esclusivamente alle autovetture munite di contrassegno per il trasporto di persone con disabilità.