Giuseppe Conte sarà ad Atreju e respinge l’ipotesi di un patto per il Quirinale

Giuseppe Conte conferma la sua presenza ad Atreju e respinge l’ipotesi di un accordo tra palazzo Chigi e Quirinale.

Giuseppe Conte conferma che parteciperà anche quest’anno ad Atreju, la festa alla quale, ha ricordato, ha già preso parte in altre occasioni. Il presidente del M5s ne ha parlato durante il programma “L’Italia di Domani”, spiegando che è importante confrontarsi anche con il pubblico della manifestazione.

«Parlarci tra di noi è facile», ha osservato Conte, sottolineando l’importanza di andare a parlare anche a un pubblico diverso da quello abitualmente vicino al Movimento.

Il no all’ipotesi di un accordo per il Quirinale

Interpellato sull’ipotesi avanzata da Rocco Casalino di un accordo nel campo progressista capace di tenere insieme palazzo Chigi e il Quirinale, Conte ha respinto l’idea con una formula netta: «Questa cosa non sta né in cielo né in terra».

La dichiarazione riguarda quindi la proposta di un’intesa che colleghi la guida del governo e la Presidenza della Repubblica. Conte non ha fornito ulteriori elementi sull’eventuale costruzione di un accordo alternativo.

Cybersicurezza, difesa e aiuti all’Ucraina

Sul tema dell’aumento delle spese per la difesa, Conte ha distinto la cybersicurezza dagli investimenti in armamenti. «Non è che con F35 e caccia nuovi noi andiamo a colpire gli hacker», ha affermato, definendo i due ambiti «un discorso completamente diverso».

Il presidente del M5s ha poi aggiunto: «Non ci facciamo prendere in giro». La frase è stata pronunciata nel passaggio dedicato al rapporto tra la sicurezza informatica e l’acquisto di nuovi aerei da combattimento.

Sugli aiuti militari all’Ucraina, Conte ha detto che la questione è ancora all’esame dei tavoli competenti. «Noi siamo per una sintesi e la cercheremo fino all’ultimo», ha dichiarato, rimandando ai rappresentanti il compito di trovare una posizione condivisa.