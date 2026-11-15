Italia, dopo il 4-1 con il Belgio si guarda a Euro 2028: quando ci saranno i sorteggi delle qualificazioni

Il primo appuntamento è più vicino di quanto si possa pensare. Tra poche settimane l’Italia conoscerà infatti le avversarie che dovrà affrontare per conquistare un posto alla fase finale degli Europei, in programma nel Regno Unito e in Irlanda.

La UEFA ha già ufficializzato data, orario e sede dell’evento, mentre la procedura completa del sorteggio e le informazioni sulla copertura televisiva saranno comunicate attraverso i canali ufficiali.