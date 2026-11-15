Italia, dopo il 4-1 con il Belgio si guarda a Euro 2028: quando ci saranno i sorteggi delle qualificazioni
Gli Azzurri di Roberto Mancini verso il prossimo appuntamento europeo: data, orario, regolamento e cosa cambia dopo la sconfitta in Nations League.
Roma, 15 novembre 2026 – La pesante sconfitta per 4-1 contro il Belgio, nella serata di domenica 15 novembre, riporta l’attenzione sul futuro della Nazionale italiana. Dopo la sfida di Bruxelles, valida per l’ultima giornata della fase a gironi di Nations League, gli Azzurri guardano già al prossimo grande obiettivo internazionale: Euro 2028.
Il primo appuntamento è più vicino di quanto si possa pensare. Tra poche settimane l’Italia conoscerà infatti le avversarie che dovrà affrontare per conquistare un posto alla fase finale degli Europei, in programma nel Regno Unito e in Irlanda.
Ma quando si svolgeranno i sorteggi? E soprattutto, la sconfitta contro il Belgio può complicare il cammino degli Azzurri?
Quando ci saranno i sorteggi delle qualificazioni a Euro 2028
La data da segnare sul calendario è domenica 6 dicembre 2026. Il sorteggio dei gironi di qualificazione a Euro 2028 si svolgerà alle ore 18:00 italiane, presso l’International Convention Centre di Belfast, in Irlanda del Nord.
Sarà in questa occasione che l’Italia scoprirà le nazionali da affrontare nel percorso verso il torneo continentale.
La UEFA ha già ufficializzato data, orario e sede dell’evento, mentre la procedura completa del sorteggio e le informazioni sulla copertura televisiva saranno comunicate attraverso i canali ufficiali.
La sconfitta con il Belgio cambia qualcosa per Euro 2028?
Il risultato della sfida di Bruxelles non determina l’eliminazione dell’Italia dagli Europei. Nations League e qualificazioni europee sono infatti due competizioni distinte.
Esiste però un collegamento importante: le fasce del sorteggio di Euro 2028 saranno stabilite sulla base della classifica complessiva provvisoria della Nations League 2026/27, al termine della fase a gironi.
Questo significa che i risultati ottenuti nella competizione europea, compresa la sconfitta contro il Belgio, contribuiscono a determinare il posizionamento delle nazionali in vista del sorteggio.
L’Italia ripartirà comunque da zero punti nel nuovo girone di qualificazione. La composizione delle fasce e gli eventuali vincoli del sorteggio seguiranno il regolamento UEFA.
Come funzionano le qualificazioni agli Europei 2028
Il percorso verso Euro 2028 prevede 12 gironi composti da quattro o cinque nazionali, che si affronteranno in partite di andata e ritorno.
Il regolamento stabilisce che:
– Le 12 nazionali vincitrici dei rispettivi gironi accederanno direttamente agli Europei.
– Anche le 8 migliori seconde classificate conquisteranno la qualificazione diretta.
– Le altre seconde classificate potranno accedere agli spareggi, insieme alle nazionali ammesse attraverso la Nations League.
– Due posti saranno riservati alle migliori nazionali ospitanti che non avranno ottenuto il pass diretto.
La fase a gironi delle qualificazioni si disputerà tra marzo e novembre 2027, mentre gli eventuali spareggi sono previsti per marzo 2028.
Quando iniziano gli Europei 2028 e dove si giocheranno
La fase finale di Euro 2028 si svolgerà dal 9 giugno al 9 luglio 2028, con 24 nazionali partecipanti.
Il torneo sarà ospitato da Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda. La gara inaugurale è prevista a Cardiff, mentre la finale si giocherà a Wembley, a Londra, il 9 luglio.
Prima di allora, per l’Italia ci sarà da superare l’ostacolo delle qualificazioni. Il primo passo sarà proprio il sorteggio del 6 dicembre, quando gli Azzurri scopriranno il percorso da affrontare per tornare protagonisti del calcio europeo.