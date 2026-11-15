La tua Smart TV raccoglie informazioni su quello che guardi? Le impostazioni da conoscere

Roma, 15 novembre 2026 – Se il nostro frigorifero di ultima generazione può trasformarsi in un varco per gli hacker e i dispositivi vocali connessi al cloud possono mettere a rischio la nostra privacy, almeno del televisore possiamo fidarci? La risposta è: non proprio, bisogna sempre adottare i giusti accorgimenti.

Al contrario degli altri elettrodomestici, le Smart TV presenti nelle nostre case non vengono violate per sottrarre dati sensibili o credenziali bancarie, quanto piuttosto per scoprire cosa guardiamo e quanto tempo passiamo con lo schermo acceso.

Smart TV, come funziona il riconoscimento dei contenuti

Sebbene cambino nome da un produttore all’altro, le tecnologie impiegate da quasi tutti i principali marchi per monitorare le nostre abitudini televisive si basano sul medesimo principio. Al centro di questo sistema c’è l’ACR (Automatic Content Recognition, riconoscimento automatico dei contenuti), un meccanismo molto simile a quello di applicazioni come Shazam: campionando ciò che appare sullo schermo o viene riprodotto dagli altoparlanti, il televisore genera un’impronta digitale e la incrocia con un immenso database di film, serie TV, eventi sportivi, spot e videogiochi. Una volta trovata la corrispondenza, il software registra con precisione cosa stiamo guardando, attraverso quale sorgente e per quanto tempo.

Si tratta di dati dal grande valore economico. Poiché oggi i margini di profitto sulla vendita dell’hardware sono estremamente ridotti, i produttori monetizzano in un secondo momento attraverso gli annunci sulla schermata iniziale, i canali gratuiti e la cessione delle informazioni agli inserzionisti. Non è un mistero: Roku lo dichiara apertamente nella propria documentazione ufficiale, mentre colossi del settore come Samsung e LG hanno creato divisioni pubblicitarie interne. Di fatto, lo sconto di cui godiamo al momento dell’acquisto in negozio viene compensato dal valore commerciale che generiamo ogni volta che accendiamo la TV.

Quali dati raccolgono le Smart TV

Per non limitarsi ai soli contenuti riprodotti in modo nativo dalle app integrate, le Smart TV di ultima generazione analizzano l’intera rete locale per individuare altri apparecchi, identificano ciò che passa a video e memorizzano i comandi vocali, che talvolta finiscono salvati come testo in chiaro nei registri di sistema. Dal momento che l’ACR opera indistintamente sia sui canali televisivi tradizionali sia sugli ingressi collegati via HDMI, il sistema è in grado di tracciare anche l’uso di sorgenti esterne come decoder, computer portatili e console per videogiochi.

Esattamente come già avviene su computer e smartphone, il fine ultimo di questa raccolta capillare è generare ricavi tramite inserzioni personalizzate. A questo monitoraggio si affianca l’azione dei cookie che, proprio come durante la navigazione web, identificano lo spettatore per costruire un profilazione commerciale dettagliata; un business ormai così esteso da spingere numerosi produttori a condividere regolarmente questi flussi di dati con agenzie di marketing e data broker.

Come proteggere la privacy della Smart TV