Ladispoli, le luci della sala contro l’ombra della violenza di genere: il 25 novembre in scena “Oltre il silenzio”

Ladispoli – Doppia proiezione al Cinema Teatro Massimo Freccia per la pellicola “L’acqua non è mai ferma”. Mattinata dedicata alle scuole superiori, poi il confronto serale aperto alla città con i registi Roberto Mariotti e Ilaria Jovine e gli attori Elena Arvigo e Toni Garrani. Rompere il muro dell’indifferenza partendo dal buio di una sala cinematografica.

È questa la scommessa culturale con cui Ladispoli si prepara a celebrare, mercoledì 25 novembre 2026, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’amministrazione comunale, attraverso l’Assessorato alla Cultura, ha scelto il linguaggio diretto delle immagini per trasformare una ricorrenza istituzionale in un momento concreto di confronto cittadino. Il cuore dell’iniziativa, battezzata significativamente “Oltre il silenzio”, sarà la proiezione del film “L’acqua non è mai ferma”, opera firmata a quattro mani dai registi Roberto Mariotti e Ilaria Jovine.

Il Cinema Teatro Massimo Freccia diventerà per un’intera giornata un laboratorio civico, articolato su due fasce orarie pensate per intercettare pubblici diversi ma complementari nella costruzione di una nuova sensibilità collettiva. Il sipario si alzerà alle 11 del mattino con un appuntamento riservato esclusivamente agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio. Una scelta precisa: portare il tema della prevaricazione e della parità tra i banchi, affidando al racconto filmico il compito di decodificare gli stereotipi e i primi segnali di relazioni tossiche.

Lontano dalle lezioni frontali, il grande schermo diventa così uno strumento per stimolare l’empatia e il senso critico dei più giovani, chiamati a essere i primi artefici di un cambio di passo culturale. In serata, alle 21.30, le porte del teatro si apriranno invece all’intera cittadinanza con ingresso completamente gratuito. Al termine della visione, lo schermo lascerà spazio al dibattito dal vivo, trasformando gli spettatori in parte attiva della serata. A confrontarsi con la platea ci saranno l’assessora alla Cultura Margherita Frappa, i due autori della pellicola Roberto Mariotti e Ilaria Jovine, insieme ai protagonisti del cast, gli attori Elena Arvigo e Toni Garrani.