Maltempo nel Lazio, allerta gialla lunedì 16 novembre: tutte le zone a rischio
La Protezione civile dirama una nuova allerta meteo per lunedì 16 novembre. Previste piogge diffuse, rovesci e possibili temporali su tutta la regione
Roma, 15 novembre 2026 – Il maltempo non dà tregua al Lazio. Per la giornata di lunedì 16 novembre 2026 la Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta meteo gialla per rischio idrogeologico, valida dalle prime ore del mattino e per le successive 12 ore. Secondo il bollettino diffuso domenica 15 novembre, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. L’allertamento riguarda l’intero territorio regionale, con particolare attenzione alle possibili conseguenze delle piogge su strade, corsi d’acqua e aree maggiormente vulnerabili.
Allerta gialla nel Lazio: le zone interessate
Il Centro Funzionale Regionale ha disposto l’allerta gialla per criticità idrogeologica in tutte e sette le zone del Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri. Il provvedimento interessa quindi anche Roma, Ostia, Fiumicino e il litorale romano, oltre alle province di Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone. Per la zona dei Bacini Costieri Sud è prevista inoltre un’allerta gialla per criticità idraulica, legata ai possibili effetti delle precipitazioni sul reticolo dei corsi d’acqua.
Quando inizia l’allerta e quali sono i rischi
L’avviso entrerà in vigore dalle prime ore di lunedì 16 novembre e resterà valido per le successive 12 ore, salvo aggiornamenti. L’allerta gialla indica condizioni di ordinaria criticità, con la possibilità di fenomeni localizzati come allagamenti, difficoltà nel deflusso delle acque e smottamenti nelle aree più esposte. Particolare prudenza è raccomandata negli spostamenti, soprattutto in prossimità di sottopassi, strade soggette ad allagamento e corsi d’acqua. La Protezione civile invita gli enti territoriali ad attivare le procedure previste dai rispettivi piani di emergenza e a monitorare l’evoluzione della situazione. Per informazioni e segnalazioni è attiva la Sala Operativa Regionale al numero verde 803 555. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili attraverso i bollettini ufficiali della Regione Lazio.