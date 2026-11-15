Maltempo nel Lazio, allerta gialla lunedì 16 novembre: tutte le zone a rischio

Roma, 15 novembre 2026 – Il maltempo non dà tregua al Lazio. Per la giornata di lunedì 16 novembre 2026 la Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta meteo gialla per rischio idrogeologico, valida dalle prime ore del mattino e per le successive 12 ore. Secondo il bollettino diffuso domenica 15 novembre, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. L’allertamento riguarda l’intero territorio regionale, con particolare attenzione alle possibili conseguenze delle piogge su strade, corsi d’acqua e aree maggiormente vulnerabili.

Allerta gialla nel Lazio: le zone interessate

Il Centro Funzionale Regionale ha disposto l’allerta gialla per criticità idrogeologica in tutte e sette le zone del Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri. Il provvedimento interessa quindi anche Roma, Ostia, Fiumicino e il litorale romano, oltre alle province di Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone. Per la zona dei Bacini Costieri Sud è prevista inoltre un’allerta gialla per criticità idraulica, legata ai possibili effetti delle precipitazioni sul reticolo dei corsi d’acqua.

Quando inizia l’allerta e quali sono i rischi