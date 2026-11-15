Martedì piogge e rovesci, poi migliora: il quadro meteo fino a mercoledì

Da lunedì 16 a mercoledì 18 novembre, 3B Meteo prevede piogge e rovesci, una nuova perturbazione e maggiore stabilità con nebbie al Nord.

Il quadro meteo resta variabile tra lunedì 16 novembre e mercoledì 18, con piogge in attenuazione nella prima giornata, un nuovo passaggio perturbato martedì e condizioni più stabili da mercoledì. Il maltempo interesserà soprattutto il Nord e l’alta Toscana, mentre al Sud le temperature resteranno più elevate.

Lunedì 16 novembre, fenomeni in attenuazione

Al Nord sono previste piogge residue al mattino tra Emilia Romagna e Triveneto, in rapido esaurimento entro il pomeriggio. Le massime saranno comprese tra 9 e 14°C. Al Centro, temporali su Toscana, Umbria e Lazio tenderanno ad attenuarsi dal pomeriggio; sull’Adriatico i fenomeni saranno meno presenti, con valori tra 16 e 20°C.

Al Sud sono attesi piovaschi tra Sardegna, Campania e alta Calabria. In Sardegna il miglioramento è previsto dal pomeriggio, mentre altrove prevarrà il sole. Le temperature saranno in ulteriore aumento, con massime tra 20 e 25°C.

Martedì torna la perturbazione

Il 17 novembre il Nord sarà interessato da un nuovo peggioramento, con piogge e rovesci dal pomeriggio, in attenuazione o esaurimento entro la fine della giornata. Al Centro è previsto il transito di una nuova perturbazione, con piogge abbondanti sull’alta Toscana e maggiore variabilità sulle altre zone.

Al Sud la nuvolosità sarà irregolare sul versante tirrenico e fino all’Appennino, accompagnata da qualche pioggia episodica. Più sole sulle altre aree e temperature in aumento.

Mercoledì più stabile, ma con nebbie al Nord

Il 18 novembre porterà condizioni più stabili al Nord, con sole prevalente nelle ore centrali. Nelle ore notturne e fino al mattino saranno però possibili foschie dense e banchi di nebbia. Le massime saliranno leggermente, tra 11 e 16°C.

Al Centro il tempo sarà abbastanza soleggiato, salvo variabilità locale sull’area tirrenica e vicino all’Appennino, senza piogge. Al Sud resterà variabile sul Tirreno, con fenomeni solo episodici, e più soleggiato altrove.

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