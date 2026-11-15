Meloni: «La sicurezza stradale è una priorità» nel ricordo delle vittime
Nel messaggio per la Giornata delle vittime della strada, Meloni richiama la sicurezza stradale e l’impegno di Graziella Viviano.
Nel ricordo delle vittime, Meloni richiama educazione e responsabilità condivisa
Nel messaggio per la Giornata mondiale e nazionale in memoria delle vittime della strada, il Presidente Meloni ha rivolto un pensiero ai loro cari e alle famiglie, rinnovando l’impegno a impedire che altre vite vengano spezzate sulle strade.
«La sicurezza stradale è una priorità», si legge nella dichiarazione, e deve fondarsi su educazione, formazione e comportamenti consapevoli. Il rispetto delle regole, sottolinea Meloni, è la condizione necessaria per proteggere la propria vita e quella degli altri, già dal momento in cui si impara a muoversi sulla strada.
Un impegno che coinvolge più soggetti
Rendere più sicura la circolazione dei veicoli e delle persone, secondo il messaggio, richiede il contributo delle Istituzioni a ogni livello, delle Forze dell’Ordine, della scuola, delle famiglie, delle agenzie educative, dell’opinione pubblica e dei mezzi di comunicazione.
Il Governo, afferma il Presidente, continuerà a lavorare per migliorare le infrastrutture, rendere le strade più sicure e garantire regole più efficaci. Nel testo viene ricordato anche il lavoro svolto «con il Ministro Salvini», insieme all’aumento delle risorse per la sicurezza delle infrastrutture, al rafforzamento degli interventi operativi e alle campagne educative rivolte ai più giovani.
La memoria trasformata in attività di sensibilizzazione
Nel messaggio trova spazio anche l’impegno dei famigliari che hanno scelto di trasformare il ricordo in iniziative concrete. Tra questi viene citata Graziella Viviano, madre di Elena Aubry, scomparsa a Roma nel 2018. Viviano ha dedicato alla figlia un’associazione impegnata nella sicurezza stradale, con particolare attenzione a chi viaggia su due ruote.
Raccontare le storie delle vittime e sensibilizzare i cittadini, conclude la dichiarazione, può contribuire a salvare altre vite. La sicurezza stradale viene così descritta come una responsabilità condivisa, che richiede l’azione congiunta di istituzioni e società.
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Fonte originale: Giornata mondiale e nazionale in memoria delle vittime della strada, dichiarazione del Presidente Meloni