Meloni: «La sicurezza stradale è una priorità» nel ricordo delle vittime

Nel messaggio per la Giornata mondiale e nazionale in memoria delle vittime della strada, il Presidente Meloni ha rivolto un pensiero ai loro cari e alle famiglie, rinnovando l’impegno a impedire che altre vite vengano spezzate sulle strade.

«La sicurezza stradale è una priorità», si legge nella dichiarazione, e deve fondarsi su educazione, formazione e comportamenti consapevoli. Il rispetto delle regole, sottolinea Meloni, è la condizione necessaria per proteggere la propria vita e quella degli altri, già dal momento in cui si impara a muoversi sulla strada.