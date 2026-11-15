Metromare Roma-Ostia, possibili cancellazioni venerdì 20 novembre: gli orari garantiti

Venerdì 20 novembre 2026 sciopero generale di 24 ore. Cotral comunica le fasce di garanzia: ecco quando saranno assicurati i collegamenti

Roma, 15 novembre 2026 – Si preannuncia una giornata difficile per i pendolari del Lazio. Venerdì 20 novembre 2026, in occasione dello sciopero generale nazionale di 24 ore, anche il servizio di trasporto pubblico gestito da Cotral potrebbe subire interruzioni e cancellazioni. A rischio non soltanto gli autobus extraurbani che collegano Roma con i comuni della provincia e le altre aree della regione, ma anche le due ferrovie regionali Metromare, che collega la Capitale a Ostia, e Roma-Civita Castellana-Viterbo.

L’azienda ha confermato l’adesione delle organizzazioni sindacali Filt Cgil e Cobas Lavoro Privato alla mobilitazione nazionale, precisando che saranno rispettate le fasce di garanzia previste dalla normativa sui servizi pubblici essenziali.

Le conseguenze effettive sulla circolazione dipenderanno tuttavia dal livello di partecipazione dei lavoratori. Non è quindi possibile stabilire in anticipo il numero di autobus e treni che saranno cancellati.

Sciopero Cotral 20 novembre: gli orari dei bus e dei treni garantiti

Secondo quanto comunicato ufficialmente da Cotral, lo sciopero interesserà l’intera giornata di venerdì 20 novembre, con due fasce orarie nelle quali il servizio di trasporto sarà regolarmente garantito.

Nel dettaglio:

Dalle 00:00 alle 8:29: autobus e treni regolari.

autobus e treni regolari. Dalle 8:30 alle 16:59: servizio a rischio, con possibili cancellazioni e interruzioni.

servizio a rischio, con possibili cancellazioni e interruzioni. Dalle 17:00 alle 19:59: autobus e treni regolari.

autobus e treni regolari. Dalle 20:00 alle 23:59: nuove possibili sospensioni delle corse.

Le fasce protette consentiranno agli utenti di utilizzare il trasporto pubblico nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio. I maggiori disagi potrebbero invece concentrarsi nelle ore centrali della giornata e durante la serata.

Cotral ha precisato che durante uno sciopero non è possibile conoscere preventivamente l’effettivo livello di adesione del personale. Anche nelle fasce non garantite, quindi, alcune corse potrebbero essere effettuate regolarmente.

Metromare Roma-Ostia, possibili cancellazioni venerdì 20 novembre

Tra i collegamenti interessati dalla mobilitazione figura la ferrovia Metromare, conosciuta anche come Roma-Lido, utilizzata quotidianamente da migliaia di pendolari per raggiungere la Capitale dal litorale.

La linea collega la stazione di Porta San Paolo, in corrispondenza della Metro B a Piramide, con il capolinea di Cristoforo Colombo, attraversando quartieri e località come Acilia, Casal Bernocchi, Ostia Antica e Lido Centro.

Venerdì 20 novembre i convogli saranno garantiti fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20, mentre nelle altre fasce orarie potranno verificarsi soppressioni delle corse e interruzioni del servizio.

Particolare attenzione dovrà essere prestata da chi utilizza la ferrovia per raggiungere il posto di lavoro, gli istituti scolastici o le università, soprattutto nella fascia compresa tra le 8:30 e le 17.

Non è stata comunicata una programmazione straordinaria di autobus sostitutivi specificamente dedicata allo sciopero. Gli utenti dovranno quindi verificare gli aggiornamenti diffusi dall’azienda prima di partire.

Roma-Viterbo, a rischio anche i collegamenti ferroviari regionali

Possibili disagi anche sulla ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo, conosciuta come Roma-Nord, che serve numerose località della zona settentrionale della Capitale e della provincia. Il collegamento ferroviario rappresenta un’infrastruttura importante per gli spostamenti quotidiani dei residenti di Prima Porta, Labaro, Saxa Rubra e delle località raggiunte dalla linea extraurbana.

Anche per la Roma-Viterbo saranno rispettate le fasce di garanzia indicate da Cotral: circolazione assicurata fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20.

Al di fuori di questi orari, invece, i treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni in relazione all’adesione dei lavoratori alla protesta.