Nations League, Belgio-Italia oggi in tv: dove vederla, orario e probabili formazioni

Roma, 15 novembre 2026 – Tutto in una notte per l’Italia di Roberto Mancini. Gli Azzurri affrontano oggi, domenica 15 novembre, il Belgio allo stadio Re Baldovino di Bruxelles nella sesta e ultima giornata della fase a gironi della UEFA Nations League 2026-2027. Una sfida decisiva per la qualificazione ai quarti di finale, con la Nazionale italiana che arriva all’appuntamento forte del successo per 3-1 contro la Francia a San Siro e con due risultati su tre a disposizione per superare il turno.

L’Italia guida il gruppo A1 con 10 punti, gli stessi della Francia, mentre il Belgio allenato da Mark van Bommel insegue a quota 9. Agli Azzurri basterà un pareggio per conquistare la qualificazione ai quarti di finale, mentre una vittoria garantirebbe anche il primo posto nel girone. I Diavoli Rossi, invece, sono obbligati a vincere per proseguire il proprio cammino nella competizione.

Belgio-Italia, orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il calcio d’inizio di Belgio-Italia è fissato per oggi, domenica 15 novembre, alle ore 20:45 italiane. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro su Rai 1, senza necessità di sottoscrivere un abbonamento.

Sarà possibile seguire l’incontro anche in streaming gratuito su RaiPlay, attraverso il sito ufficiale della piattaforma oppure tramite l’applicazione disponibile per smartphone, tablet e smart TV. La diretta Rai prenderà il via alle 20:30, con il collegamento dallo stadio Re Baldovino di Bruxelles.

Per gli abbonati Sky, la partita sarà disponibile anche in differita su Sky Sport Calcio, canale 202, a partire dalla mezzanotte. La telecronaca della diretta Rai sarà affidata ad Alberto Rimedio, affiancato dal commento tecnico di Lele Adani.

Belgio-Italia, le probabili formazioni: Mancini senza Frattesi e Cambiaghi

Roberto Mancini dovrà modificare la formazione che ha superato la Francia nell’ultimo impegno di Nations League. Il commissario tecnico ha infatti perso Davide Frattesi, fermato da un risentimento muscolare, e Nicolò Cambiaghi, costretto a lasciare il ritiro per un problema alla caviglia.

L’Italia dovrebbe confermare il 4-3-3, con Gianluigi Donnarumma tra i pali e una linea difensiva composta da Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori. Resta aperto il ballottaggio sulla fascia destra tra Kayode e Palestra, mentre le condizioni di Calafiori saranno valutate prima della partita.

A centrocampo confermati Sandro Tonali e Nicolò Barella, con Issa Doumbia e Nicolò Fagioli in corsa per sostituire Frattesi. In attacco, dopo la doppietta realizzata contro la Francia, Pio Esposito è il principale riferimento offensivo. Ai suoi lati dovrebbero agire Antonio Vergara e Federico Dimarco, con Sebastiano Esposito possibile alternativa.

Il Belgio dovrebbe invece schierarsi con il 4-2-3-1. Van Bommel punta sulla qualità di Kevin De Bruyne alle spalle di Charles De Ketelaere, con Diego Moreira e Jeremy Doku sugli esterni. Romelu Lukaku è tornato a disposizione, ma dovrebbe inizialmente accomodarsi in panchina.

Le probabili formazioni di Belgio-Italia

Belgio (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Lavia; Moreira, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. Ct: Mark van Bommel.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Doumbia, Tonali, Barella; Vergara, Pio Esposito, Dimarco. Ct: Roberto Mancini.

Restano da sciogliere i ballottaggi Kayode-Palestra e Doumbia-Fagioli, oltre alla verifica delle condizioni di Calafiori. Le formazioni ufficiali saranno comunicate prima del fischio d’inizio.

Nations League, cosa serve all’Italia per qualificarsi ai quarti di finale

La vittoria contro la Francia ha cambiato gli equilibri del girone, permettendo alla Nazionale di Mancini di raggiungere quota 10 punti e di presentarsi a Bruxelles in una posizione favorevole. Il Belgio, reduce dal successo per 2-1 contro la Turchia, è però ancora pienamente in corsa e può sfruttare il fattore campo nell’ultima giornata.

Per l’Italia, il risultato più importante sarà evitare la sconfitta. Con una vittoria gli Azzurri chiuderebbero il girone al primo posto, mentre con un pareggio sarebbero comunque qualificati ai quarti. In caso di sconfitta, invece, il passaggio del turno dipenderebbe anche dal risultato dell’altra partita del raggruppamento tra Francia e Turchia, con il rischio di scivolare nelle posizioni inferiori della classifica.

Chiudere in testa avrebbe un valore ulteriore: consentirebbe all’Italia di affrontare il sorteggio dei quarti di finale da testa di serie e di disputare in casa la gara di ritorno.

Pio Esposito e De Ketelaere, i protagonisti più attesi

Tra i giocatori più attesi della serata c’è Pio Esposito, reduce dalla doppietta che ha contribuito al successo dell’Italia contro la Francia. L’attaccante è diventato un punto di riferimento nel sistema offensivo di Mancini e dovrebbe essere confermato al centro del tridente azzurro.

Sul fronte opposto, il Belgio si affida soprattutto alla qualità di De Bruyne e alla capacità di De Ketelaere di muoversi tra le linee. Il giocatore dell’Atalanta è reduce dal gol segnato contro la Turchia e rappresenta una delle principali minacce per la difesa italiana. Da tenere d’occhio anche la velocità di Doku sulle fasce e il possibile ingresso a partita in corso di Lukaku.