Roma, Ponte Matteotti: dal 16 novembre cambiano i percorsi di 10 linee bus. Tutte le deviazioni

Roma, 15 novembre 2026 – Nuove modifiche alla viabilità nella Capitale per i lavori di riqualificazione della rete tramviaria. Da domani, lunedì 16 novembre, prenderà il via la seconda fase degli interventi sui binari di Ponte Matteotti, con conseguenti deviazioni per dieci linee del trasporto pubblico che attraversano il quadrante compreso tra Prati, Flaminio e il lungotevere.

La novità arriva dopo la conclusione della prima fase del cantiere, che ha consentito il ripristino della normale circolazione per il traffico pubblico e privato in direzione Prati, con la riapertura della carreggiata verso piazza delle Cinque Giornate. I nuovi interventi comporteranno invece modifiche ai percorsi degli autobus provenienti da viale delle Milizie e dal lungotevere delle Armi.