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Roma, Ponte Matteotti: dal 16 novembre cambiano i percorsi di 10 linee bus. Tutte le deviazioni
Al via la seconda fase dei lavori sui binari tramviari. Riaperta intanto la carreggiata in direzione Prati. Il cantiere proseguirà fino al 6 dicembre
Roma, 15 novembre 2026 – Nuove modifiche alla viabilità nella Capitale per i lavori di riqualificazione della rete tramviaria. Da domani, lunedì 16 novembre, prenderà il via la seconda fase degli interventi sui binari di Ponte Matteotti, con conseguenti deviazioni per dieci linee del trasporto pubblico che attraversano il quadrante compreso tra Prati, Flaminio e il lungotevere.
La novità arriva dopo la conclusione della prima fase del cantiere, che ha consentito il ripristino della normale circolazione per il traffico pubblico e privato in direzione Prati, con la riapertura della carreggiata verso piazza delle Cinque Giornate. I nuovi interventi comporteranno invece modifiche ai percorsi degli autobus provenienti da viale delle Milizie e dal lungotevere delle Armi.
Ponte Matteotti, dal 16 novembre deviate dieci linee bus: quali sono
Secondo quanto comunicato da Roma Servizi per la Mobilità, dalle ore 7 di lunedì 16 novembre entreranno in vigore i nuovi itinerari per le linee 19bus, 89, 490, 495, 590, 628, C3, n3D, n201 e nMA.
Le modifiche interesseranno i collegamenti provenienti da diverse zone della Capitale, tra cui viale Giulio Cesare, piazzale Clodio, circonvallazione Cornelia, Valle Aurelia, via Cipro, viale Volpi, Cimitero Flaminio, Ostiense, via Conti e Battistini.
I mezzi in arrivo da viale delle Milizie saranno deviati sul lungotevere Michelangelo, dove confluiranno anche quelli provenienti dal lungotevere delle Armi. Da qui seguiranno un percorso alternativo che consentirà di aggirare l’area interessata dagli interventi sui binari.
Il nuovo percorso degli autobus tra Prati e Flaminio
Nel dettaglio, le dieci linee interessate percorreranno il lungotevere Michelangelo per poi proseguire su viale Giulio Cesare, via Lepanto, via Marcantonio Colonna e via Cicerone. I mezzi raggiungeranno quindi piazza Cavour, attraverseranno via Vittoria Colonna e Ponte Cavour, per immettersi sul lungotevere in Augusta.
Da qui gli autobus continueranno lungo Passeggiata di Ripetta, lungotevere Arnaldo da Brescia e via Azuni, dove riprenderanno il rispettivo itinerario ordinario.
Le deviazioni interesseranno quindi alcuni dei principali collegamenti tra il quartiere Prati e l’area Flaminio, con possibili ripercussioni sui tempi di percorrenza, soprattutto durante le ore di maggiore traffico. Per i pendolari e gli utenti abituali delle linee coinvolte sarà opportuno verificare gli itinerari aggiornati prima di mettersi in viaggio.
Lavori a Ponte Matteotti fino al 6 dicembre: cosa cambia per la viabilità
La seconda fase del cantiere inizierà lunedì 16 novembre e, secondo il calendario comunicato da Roma Servizi per la Mobilità, si concluderà domenica 6 dicembre 2026.
L’intervento rientra nel programma di rinnovo dell’infrastruttura tramviaria capitolina, che prevede lavori di manutenzione e sostituzione dei binari in diversi punti della città. Ponte Matteotti rappresenta uno dei cantieri strategici di questo piano, anche per la sua posizione di collegamento tra due quadranti particolarmente trafficati.
La riapertura della carreggiata verso piazza delle Cinque Giornate costituisce intanto un primo miglioramento per la circolazione privata e pubblica in direzione Prati. Restano però le modifiche necessarie allo svolgimento della nuova fase degli interventi.