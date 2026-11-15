Sciopero dei trasporti a Roma venerdì 20 novembre: metro, bus e tram a rischio per 24 ore

Roma, 15 novembre 2026 – Si preannuncia un venerdì complicato per migliaia di pendolari della Capitale. Il prossimo 20 novembre 2026 è in programma uno sciopero generale nazionale di 24 ore che rischia di provocare interruzioni e disagi sull’intera rete del trasporto pubblico romano. L’agitazione, proclamata dalle organizzazioni sindacali Cgil e Cobas, coinvolgerà metropolitane, autobus, tram e altri collegamenti gestiti da Atac e dagli operatori privati.

Lo stop potrebbe avere ripercussioni significative sugli spostamenti di lavoratori, studenti e cittadini, soprattutto nelle ore centrali della giornata e dopo le 20. Saranno tuttavia rispettate le fasce di garanzia previste dalla normativa, durante le quali il servizio dovrà essere assicurato.

Sciopero a Roma venerdì 20 novembre: gli orari e le fasce garantite

Lo sciopero avrà una durata complessiva di 24 ore, ma non comporterà necessariamente il fermo totale dei mezzi pubblici per l’intera giornata.

Secondo quanto comunicato da Atac, il servizio sarà articolato in quattro fasce orarie:

Dall’inizio del servizio alle 8:29: corse garantite sull’intera rete.

corse garantite sull’intera rete. Dalle 8:30 alle 16:59: servizio a rischio, con possibili sospensioni e riduzioni delle corse.

servizio a rischio, con possibili sospensioni e riduzioni delle corse. Dalle 17:00 alle 19:59: seconda fascia di garanzia, con servizio regolare.

seconda fascia di garanzia, con servizio regolare. Dalle 20:00 al termine del servizio: nuove possibili interruzioni e cancellazioni.

Le fasce protette consentiranno quindi ai pendolari di utilizzare i mezzi pubblici nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio, mentre chi dovrà spostarsi durante il resto della giornata potrebbe incontrare maggiori difficoltà.

La reale entità dei disagi dipenderà dall’adesione dei lavoratori allo sciopero e potrà variare tra le diverse linee.

Metro A, B e C: quali linee rischiano di fermarsi

L’agitazione interesserà tutte le linee metropolitane della Capitale: Metro A, Metro B e B1 e Metro C. I treni saranno garantiti durante le fasce protette, mentre dalle 8:30 alle 17 e dopo le 20 potranno verificarsi sospensioni del servizio, riduzioni delle frequenze e chiusure temporanee delle stazioni. Atac ha inoltre precisato che non saranno garantite le corse metropolitane programmate dopo la mezzanotte nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 novembre. Possibili ripercussioni anche sull’accessibilità delle stazioni: nelle fermate eventualmente aperte durante lo sciopero non sarà assicurato il funzionamento di scale mobili, ascensori e montascale.

Autobus e tram: a rischio anche le linee gestite dai privati

Lo sciopero coinvolgerà anche l’intera rete di superficie, con possibili disagi per autobus, tram e filobus. Oltre ai collegamenti gestiti direttamente da Atac, potranno subire interruzioni i servizi affidati agli operatori Autoservizi Troiani/Sap, Autoservizi Tuscia/Bis e Atr, così come quelli effettuati in subaffidamento sulla rete Atac. Le corse saranno assicurate nelle fasce di garanzia, mentre durante gli altri orari il livello di servizio dipenderà dall’adesione del personale.

Particolare attenzione anche ai collegamenti notturni. Nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 novembre non sarà garantito il funzionamento delle linee autobus identificate dalla lettera «n».

Saranno invece assicurate alcune corse delle linee diurne che proseguono oltre la mezzanotte, secondo le modalità indicate da Atac.