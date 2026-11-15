Serie C, l’Ostiamare fa 2-2 con il Guidonia Montecelio: partita combattuta in trasferta
I lidensi vanno in vantaggio per primi e pareggiano poi in rimonta, dopo i due gol dei padroni di casa
Guidonia, 15 novembre 2026 – Nel pomeriggio rocambolesco in casa del Guidonia Montecelio, l’Ostiamare ottiene il pareggio nei minuti finali della gara numero 14 del Girone B del campionato di Serie C 2026/2027.
Primo guizzo dell’Ostiamare dopo 3′ di gioco con un tiro dalla distanza di Spinosa che termina di poco a lato. Risposta dei padroni di casa una decina di minuti più tardi con Zappella che di testa mette fuori. Dopo un’abbondante mezz’ora di gioco nel corso della quale la squadra di D’Antoni si propone con frequenza presso l’area avversaria, al minuto 36 il Guidonia tenta la conclusione con Baroni trovando una bella risposta in corner di Vertua. Si va a riposo dopo 1′ di recupero.
In avvio di ripresa Brosco impensierisce la retroguardia del Guidonia Montecelio com um bel colpo di testa che termina alto di poco sopra la traversa. Vantaggio biancoviola al minuto 66 con un grande gol di Spinosa che colpisce con il destro a giro dalla distanza. Reazione dei padroni di casa nel quarto d’ora finale con il colpo di testa di Ferrari che prende il palo prima dell’intervento di Vertua a bloccare la sfera. Ostiamare che invece sfiora il raddoppio poco dopo ancora di testa con Brosco. Pareggio dei padroni di casa all’86’ con Ferrari, avanti poco dopo con Vertainen. A recupero praticamente scaduto però, l’Ostiamare agguanta il pareggio con il gol di Parigini, bravo a sfruttare uno spiovente dalla destra.
Marcatori: 66′ Spinosa (O), 86′ Ferrari (GM), 90′ Vertainen (GM), 90’+6 Parigini (O)
GUIDONIA MONTECELIO: Drago; Malomo, Esempio, Baroni; Zappella (64′ Viteritti), Celeghin (74′ D’Urso), Giannotti (53′ Mastrantonio), Sannipoli (64′ Murgia), Errico (53′ Tonetto); Vertainen, Ferrari. All. Ginestra
OSTIAMARE: Vertua; Vagnoni, Brosco, Piroli, Cotali (90’+2 Tosku); Buono (90’+2 Tonin), Donsah (71′ Parigini); Carbone, Spinosa, Wade (85′ Castaldo); D’Andrea. All. D’Antoni
Arbitro: Daniele Sbardella
Ammoniti: Errico (GM), Piroli (O), Cotali (O), Vertainen (GM), Zappella (GM), Wade (O), D’Urso (GM), Parigini (O)
Espulsi: –
Fonte ostiamare.it (da ostiamare.it)
Foto AS Ostiamare Lido Calcio Srl/Facebook (da AS Ostiamare Lido Calcio Srl/Facebook)
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