Traffico di droga e armi a Fiumicino, la “base” in un anonimo camper

Fiumicino, 15 novembre 2026 – I carabinieri della Stazione di Fiumicino hanno arrestato due cittadini italiani, rispettivamente di 45 e 51 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine e residenti a Roma Ostia, su delega della Procura della Repubblica di Civitavecchia. L’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Civitavecchia è scaturita a seguito di indagini che hanno portato alla luce gravi indizi di reato, tra cui detenzione ai fini di spaccio, ricettazione e detenzione illecita di armi.

Il sequestro del camper e le prove raccolte

Le indagini sono iniziate a febbraio di quest’anno, quando i militari dell’Arma hanno sequestrato all’interno di un camper parcheggiato a Fiumicino, in località Isola Sacra, circa 400 grammi di hashish (equivalenti a oltre 5.000 dosi) e due pistole: una rivoltella rubata nel 2007 e una semiautomatica. Gli accertamenti successivi hanno confermato la responsabilità degli indagati nella detenzione della sostanza stupefacente.

Già poche settimane prima, sempre a febbraio, i due erano stati fermati a bordo di una Renault Clio con 22 dosi di cocaina, 16 di crack, due telefoni cellulari verosimilmente utilizzati per attività illecite e 2.590 euro in contanti. Questi elementi hanno rafforzato le ipotesi investigative, portando all’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare.

Collegamenti tra Ostia e Isola Sacra: un possibile network criminale

Le attività investigative dei carabinieri di Fiumicino, coordinate dalla Procura di Civitavecchia, hanno evidenziato possibili collegamenti criminali tra le zone di spaccio di Ostia (via Forni, luogo di residenza degli arrestati) e Isola Sacra di Fiumicino. Il territorio, da tempo sotto stretta sorveglianza, ha visto l’arresto di 38 persone dall’inizio dell’anno per detenzione ai fini di spaccio, con il metodo del cosiddetto “delivery”, e il sequestro di oltre 3 kg di stupefacenti.

Le indagini proseguono per verificare se i casi emersi siano episodi isolati o parte di una rete criminale più ampia che si sta espandendo da Ostia verso le aree limitrofe. Gli arrestati sono stati condotti nel carcere di Civitavecchia.