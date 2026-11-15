Venti denunce in una settimana a Roma per il gioco delle tre campanelle

Venti persone denunciate e circa 3mila euro sequestrati in una settimana: è il bilancio degli interventi della Polizia Locale di Roma Capitale contro il gioco delle “tre campanelle” nel centro storico. I controlli hanno interessato le aree a maggiore affluenza turistica, tra Fontana di Trevi e piazza di Spagna.

Le operazioni sono state condotte dagli agenti del I Gruppo Centro Storico, anche in abiti civili, nell’ambito dei servizi contro il gioco d’azzardo abusivo, l’abusivismo e il degrado. Nel corso dell’ultima settimana sono stati individuati tre gruppi organizzati che attiravano turisti e passanti attraverso il sistema delle finte vincite.

L’intervento vicino a Fontana di Trevi

L’ultimo blitz è avvenuto a pochi passi da Fontana di Trevi, durante un pattugliamento in borghese. Gli agenti hanno osservato un gruppo raccolto intorno a un tappetino, dove si susseguivano apparenti vincite. Secondo quanto ricostruito durante l’intervento, il cosiddetto “conduttore” spostava rapidamente le tre campanelle e nascondeva una pallina di gommapiuma manipolabile.

Altri partecipanti simulavano puntate fortunate, con applausi e incitamenti, per convincere i passanti a mettere denaro sul gioco. Alla vista degli agenti, i cinque soggetti coinvolti hanno tentato di allontanarsi, ma sono stati raggiunti e bloccati poco distante.

Per tutti è scattata la denuncia per esercizio di gioco d’azzardo in luogo pubblico. Gli agenti hanno inoltre sequestrato gli strumenti utilizzati e circa mille euro in contanti. Gli interventi precedenti hanno portato il totale settimanale a venti persone denunciate e circa 3mila euro sequestrati.