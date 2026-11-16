A Ballando Mariotto difende il gesto del profumo: «Non devo chiedere scusa»

Il profumo da mille euro e nessun pentimento: Mariotto torna sul caso D’Urso a Ballando

Guillermo Mariotto non si pente dello scontro con Barbara D’Urso avvenuto nella puntata di Ballando con le Stelle e ribadisce di non dover chiedere scusa. Lo stilista ha parlato dell’episodio in un’intervista esclusiva rilasciata a Gabriele Parpiglia per QN.

Il caso è nato quando Mariotto ha spruzzato del profumo in direzione di Barbara D’Urso, lasciando intendere che vicino a lui ci fosse un cattivo odore. A proposito delle parole pronunciate in diretta, ha dichiarato: «La puzza è una puzza, e basta. Non sopportavo più l’odore dalla prima puntata».

Mariotto ha precisato di non riferirsi direttamente alla conduttrice. Ha però aggiunto: «Anche perché comunque lì ci sono i topi, lo studio nuovo, Barbara è accanto a me, non devo chiedere scusa di niente». Il riferimento riguarda lo studio nuovo e la presenza di Barbara D’Urso accanto a lui.

La spesa per il profumo

Nel racconto dello stilista, l’episodio si inserisce in una situazione più ampia legata all’odore avvertito in studio. Mariotto ha detto che il cattivo odore gli sarebbe costato una bottiglia di Hermès, quantificando la spesa in mille euro dalla prima puntata.

«Questo cattivo odore mi è costato una bottiglia di Hermès. Esattamente mille euro dalla prima puntata per il profumo, qualcuno dovrà ridarmi i soldi che ho speso. Ti pare», ha affermato.