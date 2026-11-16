A Manila Australia e Filippine aggiornano l’accordo di difesa per le attività congiunte

Australia e Filippine aggiornano a Manila il Defence Cooperation Arrangement per facilitare pattugliamenti congiunti, esercitazioni e soccorsi.

Australia e Filippine hanno firmato domenica a Manila un accordo di difesa destinato a semplificare l’organizzazione di pattugliamenti congiunti, esercitazioni militari e operazioni di soccorso in caso di disastri.

L’intesa è stata sottoscritta dal ministro della Difesa filippino Gilberto Teodoro Jr e dall’ambasciatore australiano Marc Innes-Brown, alla presenza del primo ministro australiano Anthony Albanese. Il Defence Cooperation Arrangement aggiorna un accordo del 1995 e si basa sul visiting forces agreement in vigore dal 2012, che consente già alle truppe dei due Paesi di addestrarsi nei rispettivi territori.

Le attività previste dall’accordo

Secondo Teodoro, il nuovo accordo renderà più snelle le procedure per le attività comuni. «Invece di 100 passaggi per fare una singola cosa, ora ne basteranno 10», ha dichiarato ai giornalisti, secondo quanto riportato da Reuters.

La cooperazione riguarda le forze navali, aeree e terrestri. L’Australia ha indicato tra gli ambiti dell’intesa la condivisione di informazioni, la pianificazione e l’addestramento militare, il monitoraggio delle attività in mare e lo sviluppo di infrastrutture di difesa.

Il Mar Cinese Meridionale e il sostegno australiano

Teodoro ha collegato la cooperazione più stretta alla capacità delle Filippine di dissuadere le minacce, anche nel Mar Cinese Meridionale. Albanese ha però precisato che il patto «non è rivolto a nessun Paese in particolare» e che punta a sostenere la sovranità di ogni Paese.

Il primo ministro australiano ha sottolineato l’importanza di mantenere aperte le rotte marittime, anche perché la maggior parte degli scambi commerciali dell’Australia passa dalla regione. Canberra ha inoltre annunciato nuovi finanziamenti per il programma Southeast Asia Maritime Partnerships, senza indicarne l’importo. Il sostegno prevede droni aerei e di superficie, apparecchiature per comunicazioni sicure e formazione per affrontare minacce in mare e attacchi informatici.

Le altre partnership delle Filippine

L’intesa si inserisce nelle iniziative recenti di Manila per rafforzare i legami militari con i partner. Il 9 novembre il Giappone ha accettato di fornire radar costieri e droni di sorveglianza nell’ambito di una sovvenzione da 4,3 miliardi di yen, pari a 24 milioni di euro.

Il 10 novembre Australia, Giappone, Filippine e Stati Uniti hanno inoltre annunciato l’impegno a creare nelle Filippine un centro congiunto di coordinamento militare, coordinando gli investimenti nella difesa e ampliando le esercitazioni comuni.