A Tor Bella Monaca i Falchi arrestano quattro persone con 100 dosi

Blitz in via dell’Archeologia: quattro arresti e 100 dosi sequestrate a Tor Bella Monaca

Quattro persone sono state arrestate dai Falchi della squadra mobile durante un intervento in via dell’Archeologia, a Tor Bella Monaca. Gli agenti hanno sequestrato 100 pezzi da 0,25 grammi tra cocaina “cotta”, cocaina “cruda” ed eroina, oltre a 310 euro in contanti.

L’operazione si è svolta mercoledì, dopo l’attività di osservazione degli investigatori attorno a una piazza di spaccio. Nel gruppo fermato c’erano un italiano di 20 anni, indicato come palo, e tre cittadini tunisini di 32, 28 e 17 anni, indicati come spacciatori.

Il blitz dei Falchi in via dell’Archeologia

Gli operatori, in abiti civili e appostati nelle vicinanze, hanno seguito i movimenti nella zona. Prima dell’intervento hanno raccolto elementi utili a formulare le contestazioni di reato. Il coordinamento avveniva anche attraverso una videochiamata di gruppo su WhatsApp.

La squadra intervenuta era composta da 14 operatori. Gli agenti sono usciti dagli appostamenti e hanno raggiunto l’area a bordo di moto e auto civetta. Nel quartiere, secondo quanto riportato, vengono sequestrate circa 200 dosi a settimana.

Le piazze di spaccio e il lavoro investigativo

A Tor Bella Monaca sono indicate quattro piazze di spaccio attive ai civici 40, 64, 79 e 106 di via dell’Archeologia. Il civico 40 è conosciuto come “Le palme”. Le attività della zona sono state descritte anche in un reportage sulle piazze di spaccio di Tor Bella Monaca.

Gli investigatori della VI sezione, diretti da Luca Lovero, concentrano qui parte del loro lavoro. Lovero ha spiegato che l’obiettivo è «restituire la tranquillità ai cittadini».

Secondo la ricostruzione, le quattro piazze frutterebbero alle organizzazioni circa 200mila euro al giorno. Un pusher guadagnerebbe tra 200 e 250 euro per un turno di otto ore, mentre il compenso di un palo sarebbe compreso tra 80 e 150 euro.

Teresa Ronzio, dell’associazione Tor più Bella, ha parlato di un cambiamento lento legato alla riqualificazione delle case e agli arresti.