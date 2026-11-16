Aggrediti con un machete a Tor Pignattara: vittime 2 marocchini, fermato un 25enne tunisino

L’aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 20 di ieri sera in via Galeazzo Alessi

Roma, 16 novembre 2026 – Nella tarda serata di ieri, due cittadini marocchini sono stati vittime di un’aggressione con machete nel quartiere romano di Tor Pignattara. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di un 25enne tunisino, trovato nelle vicinanze del luogo del fatto.

I fatti: aggressione in via Galeazzo Alessi

L’aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 20 di ieri sera in via Galeazzo Alessi, una strada del quartiere periferico di Tor Pignattara, noto per la sua vivace comunità multiculturale. Le due vittime, entrambi di origini marocchine, sono state colpite con un machete da un uomo di 25 anni di nazionalità tunisina, poi identificato e fermato dalle forze dell’ordine.

Al momento non sono ancora chiare le dinamiche dell’aggressione né le motivazioni che hanno spinto il 25enne a compiere l’atto violento. Le indagini sono in corso per ricostruire l’accaduto e verificare eventuali legami tra le parti coinvolte.

Tor Pignattara tra integrazione e tensioni

Tor Pignattara è uno dei quartieri più eterogenei di Roma, caratterizzato da una forte presenza di comunità straniere, tra cui marocchini, bangladesi, rumeni e tunisini. Nonostante la convivenza generalmente pacifica, episodi di violenza tra gruppi etnici o culturali non sono rari, spesso legati a dispute territoriali, traffici illeciti o contrasti personali.

Negli ultimi anni, il quartiere è stato al centro di dibattiti sulla sicurezza e l’integrazione, con interventi delle istituzioni locali per promuovere la coesione sociale. Tuttavia, episodi come quello di ieri ricordano quanto sia fragile l’equilibrio in aree ad alta densità migratoria, dove la convivenza può essere messa a dura prova da tensioni latenti.

Le indagini