Anzio contro la violenza di genere: al via la seconda edizione di “Mia madre, mia figlia, mia sorella”

Anzio Oriana Ventura e Serena De Lucia

Contrastare la violenza di genere non rappresenta un’opzione, ma una precisa responsabilità collettiva che richiede prevenzione ed educazione quotidiana. Con questo obiettivo prende il via ad Anzio la seconda edizione di “Mia madre, mia figlia, mia sorella”, la rassegna promossa dall’amministrazione comunale per scardinare pregiudizi e stereotipi culturali. Il progetto torna in una veste ampliata, puntando sul coinvolgimento diretto delle nuove generazioni e sull’impegno condiviso dell’intera cittadinanza.

Le iniziative tra sport, cultura e impegno sociale

In prima linea fin dal debutto della manifestazione, le consigliere Serena De Lucia e Oriana Ventura ribadiscono la necessità di un fronte comune per promuovere una reale uguaglianza. Il calendario di quest’anno offre un ventaglio articolato di appuntamenti pensati per rendere protagonisti i giovani del territorio attraverso linguaggi diversi.

Sul fronte sportivo è previsto un torneo di calcio a 5 femminile con la partecipazione di Carolina Morace, affiancato dalla presenza sul territorio del Camper Rosa della Polizia di Stato e dagli incontri con le operatrici del Centro antiviolenza. Sul piano istituzionale si procederà invece alla firma del protocollo “No woman, no panel”, mentre il dialogo con il tessuto associativo vedrà protagonisti in piazza i volontari di Anffas e Con_tatto, i Servizi sociali locali e l’associazione DONNEXSTRADA.

Spazio anche all’approfondimento culturale e alla memoria: il Chris Cappell College ospiterà la presentazione della tesi di Valeria Nina Federici dedicata al caso di Giulia Cecchettin, mentre Naida Casale interverrà con “Amore e Psiche”. Il programma artistico include inoltre le esposizioni curate dal Liceo Pablo Picasso di Anzio e dall’unità di strada “Sul cammino di Hagar” con la mostra “Ai margini di Roma”, oltre ai concerti del giovane pianista locale Francesco Ricci e del Sincoro di Roma. A completare il quadro saranno le attività negli istituti scolastici, gli spazi autogestiti dagli studenti, le testimonianze dirette e le presentazioni editoriali.

Il 25 novembre al Pala Rinaldi lo spettacolo sulle Madri Costituenti

Il momento centrale della rassegna è fissato per il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Al Pala Rinaldi, davanti agli studenti di tutti gli istituti superiori cittadini, andrà in scena uno spettacolo teatrale incentrato sulle figure delle Madri Costituenti. L’opera, ideata appositamente per l’appuntamento neroniano e mai rappresentata prima, vedrà sul palco Gisella Lombardi, conosciuta anche come Lasettimalettera, attiva come content creator, attrice, scrittrice e fashion designer.

Una rete istituzionale e cittadina per invertire la rotta