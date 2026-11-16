Ardea, allarme bomba in una scuola elementare di Nuova Florida: scattano i controlli

Militari impegnati nelle verifiche alla Nuova Florida, genitori accorsi nei plessi. Una nuova email minaccia esplosioni e cibo avvelenato: cosa sta succedendo in Italia

Ardea, 16 novembre 2026 – Allarme bomba in una scuola elementare della Nuova Florida. I Carabinieri della stazione locale sono intervenuti e stanno effettuando gli accertamenti necessari per verificare la segnalazione. La notizia ha richiamato l’attenzione delle famiglie: numerosi genitori si sono recati nei plessi scolastici del quartiere, in attesa di conoscere l’evoluzione della situazione e ricevere informazioni sulle verifiche in corso.

Allarmi bomba nelle scuole italiane: cosa dice la nuova email

Lunedì 16 novembre, centinaia di istituti in diverse città italiane hanno ricevuto un nuovo messaggio di posta elettronica contenente minacce di attentati. Il testo si apre con un riferimento a presunte richieste rimaste senza risposta, prima di annunciare la collocazione di un ordigno esplosivo all’interno degli edifici scolastici.

“L’esplosione avverrà tra 40 minuti”, si legge nella comunicazione. Il mittente sostiene che l’ordigno sarebbe stato posizionato per provocare danni all’intero edificio e formula ulteriori minacce rivolte ai destinatari. Si tratta, naturalmente, di affermazioni contenute nel messaggio intimidatorio e non di circostanze accertate.

La nuova email introduce anche un’altra minaccia, particolarmente delicata perché riguarda la sicurezza alimentare degli studenti. Nel testo si sostiene che un dipendente della mensa sarebbe stato reclutato per contaminare il cibo e le provviste con una miscela tossica a base di azoturo di sodio e cianuro di potassio. Anche in questo caso non risultano riscontri che confermino l’avvelenamento degli alimenti: il riferimento alle sostanze compare esclusivamente nella comunicazione minatoria.

Il messaggio si conclude attribuendo ai destinatari la responsabilità delle eventuali conseguenze dell’attacco annunciato. In calce compare la sigla M.A., associata al nome Mikhail Andropov, già utilizzato per firmare le minacce recapitate alle scuole nei giorni precedenti. Non è stata accertata l’identità della persona, o delle persone, che utilizzano questo nome.

Secondo le informazioni diffuse dall’ANSA nella tarda mattinata del 16 novembre, la nuova ondata di messaggi non aveva provocato evacuazioni negli istituti coinvolti. Le scuole stavano infatti applicando le indicazioni operative del Ministero dell’Interno, che prevedono una valutazione delle segnalazioni prima di adottare misure come lo sgombero degli edifici.

Dalle prime minacce a 6.300 scuole: cosa è successo in Italia

La vicenda ha assunto dimensioni nazionali mercoledì 11 novembre, quando un messaggio anonimo è stato recapitato a circa 6.300 istituti scolastici italiani. Le email, inviate a numerosi indirizzi istituzionali, annunciavano la presenza di esplosivi negli edifici e contenevano minacce contro studenti, insegnanti e personale.

In quella prima comunicazione, il sedicente Mikhail Andropov si presentava come leader di un gruppo chiamato “Vilayat di Misoginistan” e sosteneva di aver lasciato nelle scuole un ordigno con innesco a distanza, nascosto in un sacchetto di plastica. Il testo conteneva anche una minaccia rivolta alla presidente del Consiglio, con il riferimento a una presunta bomba collocata nella sua automobile. Nessuno di questi annunci è stato accompagnato da elementi concreti che ne dimostrassero l’attendibilità.

L’effetto sulla vita scolastica è stato immediato. Decine di istituti sono stati evacuati, mentre in numerose città studenti e insegnanti hanno interrotto le lezioni per consentire i controlli. Le segnalazioni hanno interessato Roma, Milano, Torino, Napoli e altri centri della Penisola. Nel Lazio gli allarmi hanno coinvolto scuole della Capitale e di diversi comuni della provincia, mentre episodi analoghi sono stati registrati in altre regioni, dal Veneto alla Sicilia.

Giovedì 12 novembre è arrivata una seconda ondata di messaggi, indirizzati, secondo i dati provvisori comunicati da Palazzo Chigi, a 3.778 scuole. In questo caso, però, l’applicazione delle prime indicazioni governative ha ridotto sensibilmente il numero delle evacuazioni: 77 istituti sono stati sgomberati e in 36 di questi le lezioni sono riprese nella stessa mattinata.

La differenza rispetto al giorno precedente ha segnato un cambiamento nella gestione dell’emergenza. Di fronte a comunicazioni identiche, diffuse contemporaneamente a migliaia di indirizzi, le autorità hanno ritenuto necessario evitare che ogni messaggio provocasse automaticamente l’interruzione dell’attività didattica.

La direttiva del Viminale: quando una scuola deve essere evacuata

La risposta delle istituzioni è stata definita attraverso le indicazioni diffuse dal Governo il 12 novembre e la successiva circolare del 13 novembre, firmata dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e indirizzata a prefetti e questori.

Il principio alla base delle nuove disposizioni è che la sola ricezione di un’email minatoria non giustifica automaticamente l’evacuazione di una scuola, quando il messaggio presenta un carattere manifestamente seriale e non emergono ulteriori elementi di rischio.

La circolare considera inattendibili, salvo circostanze specifiche, le minacce contenute in comunicazioni identiche o sostanzialmente analoghe, provenienti dalla stessa fonte e inviate indiscriminatamente a molti destinatari. Questo non significa ignorare gli allarmi, ma valutarli sulla base di informazioni concrete.

Tra gli elementi che possono rendere necessarie verifiche più approfondite figurano il ritrovamento di oggetti sospetti, anomalie rilevate dai sistemi di videosorveglianza, precedenti segnalazioni riferite a una determinata struttura o altre circostanze che possano indicare un rischio effettivo.

Quando emergono elementi che rendono plausibile una minaccia, il questore può disporre gli accertamenti e le misure di sicurezza ritenute necessarie. Se la situazione lo richiede, può proporre al prefetto l’evacuazione dell’edificio. La decisione viene quindi assunta in base alla valutazione del rischio, non alla semplice presenza di un messaggio intimidatorio nella casella di posta elettronica.

L’obiettivo dichiarato dal Governo è garantire contemporaneamente la sicurezza di studenti e personale e la continuità delle lezioni, impedendo che la diffusione massiccia di minacce infondate paralizzi il sistema scolastico.

Le indagini della Procura di Roma sulle minacce

Sulla campagna di intimidazioni sono in corso le indagini della Procura di Roma, con il coinvolgimento dei magistrati che si occupano di antiterrorismo. Il procedimento, coordinato dal procuratore Francesco Lo Voi, riguarda le ipotesi di procurato allarme e minacce aggravate.

Gli accertamenti puntano a identificare i responsabili degli invii e a ricostruire il percorso informatico seguito dai messaggi. Al lavoro ci sono anche gli specialisti della Polizia Postale, impegnati nell’analisi degli indirizzi utilizzati e della catena di server attraverso cui le comunicazioni sono state recapitate alle scuole.

Le prime verifiche hanno evidenziato l’utilizzo di account e domini informatici riconducibili a Paesi esteri. Questo dato, tuttavia, non permette di individuare automaticamente il luogo dal quale operano i responsabili: gli indirizzi di posta elettronica possono essere compromessi e utilizzati da soggetti diversi dai legittimi titolari.